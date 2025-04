Rückt die SG Niederburg am Wochenende näher an die Nichtabstiegsplätze der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 heran? Dazu muss das Bokumabi-Team allerdings die schwere Aufgabe Morshausen lösen. Doch auch auf alle anderen Kellerkinder warten echte Brocken.

Drei von sieben Partien der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 finden bereits am Freitag statt. Und da hofft vor allem Ligaschlusslicht Niederburg, zu Hause gegen Morshausen an die guten Leistungen und vor allem die guten Ergebnisse der jüngsten Partien anknüpfen zu können. Die Elf von Chris Bokumabi könnte im Falle eines Sieges erst einmal bis auf einen Zähler an den vorletzten und bis auf drei Zähler an den Nichtabstiegsplatz heranrücken. Das ist auch deswegen relevant, weil alle Konkurrenten im Tabellenkeller vor schweren Aufgaben stehen.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid - SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (Fr., 19.30 Uhr, in Niederburg). Nach zuletzt zwei Siegen in Folge, einmal ein 2:1 gegen Masburg, davor ein 3:1 gegen Sohren, und einem Remis gegen Binningen ist die Hoffnung wieder zurück in Niederburg. Aktuell beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sechs Punkte – bei noch sieben zu absolvierenden Partien. „Wir haben das Momentum auf unsere Seite gezogen und wollen es auch gegen Morshausen nutzen“, sagt Spielertrainer Chris Bokumabi vor der Partie gegen den Tabellenfünften, der zuletzt, zumindest mit Blick auf die Ergebnisse, ein wenig schwächelte, sowohl gegen Löf als auch gegen Oberwesel verlor. Das will der Niederburger Coach aber keinesfalls überbewerten, schließen stehen beide Gegner an der Tabellenspitze. „Morshausen ist stark im Spielaufbau und schnell in der Offensive“, sagt er. Allerdings „kennen wir ihre Schwächen und haben einen klaren Plan, diese auszunutzen“.

Morshausens Coach Andy Felgner weiß, was auf sein Team zukommt: „Für die geht es fast um alles. Die werden uns körperlich und kämpferisch alles abverlangen, da müssen wir dagegenhalten.“ Nach der 0:2-Niederlage gegen Löf („Ein typisches Unentschiedenspiel“) erhofft er sich mehr Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.

FC Karbach II – SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach (Fr., 20 Uhr, in Leiningen). Auch einige Tage nach der 0:5-Klatsche bei der Kirchberger Reserve hatte Karbachs Trainer Christopher Frensch keine Worte für das, was er gesehen hatte. „Fehlende Qualität, Einstellung und Fitness“, brachte er es auf den Punkt und stellte sich die Frage, wie sinnvoll es ist, in der A-Klasse zu verbleiben. Zumindest einen Teil der Antwort gab er auch direkt selbst. Nämlich die, dass seine Mannschaft sich nicht kampflos geschlagen geben wird. „Aber die, die in der Klasse spielen wollen, müssen jetzt zeigen, dass sie dazu in der Lage sind. In Kirchberg hat man davon nichts gesehen“, so Frensch. Gegen Braunshorn hofft er nun ein wenig auf den Derbycharakter und entsprechend darauf, dass sein Team eine andere Einstellung zum Spiel findet. Auf Kevin Kneip und Cenk Prager wird Frensch verzichten müssen.

Die Gäste kamen in der Vorwoche gegen Cochem nicht über ein 2:2 hinaus. „Ich denke, da haben beide Teams etwas gutzumachen“, sagt Braunshorns Trainer Mirko Bernd. Und er sieht weitere Parallelen, unter anderem im Bereich Fitness: „Da kann ich die Aussage von Christopher nachvollziehen, auch wir haben in dem Bereich aus unterschiedlichen Gründen unsere Probleme, was sich gegen Blankenrath und Cochem gezeigt hat.“ Personell gibt es noch Fragezeichen, definitiv fehlen werden Janis Leidig, Sandro Mähringer-Kunz und René Fries.

Spvgg Cochem - SV Binningen (Fr., 20 Uhr). Gegenüber der Vorwoche und der 1:3-Niederlage gegen Blankenrath wird sich die Personalsituation bei den Gästen wieder ein wenig entspannen: Lucas Etzkorn, Maxime Höger und Marvin Weckbecker stehen zur Verfügung, auch Fabian Röhrig könnte zu einer Option werden. Aus der Not heraus hatte der seit vergangenem Jahr mit einer Sehnenreizung außer Gefecht gesetzte Dominik Hartmann gespielt. „Hier müssen wir sehen, ob er beschwerdefrei geblieben ist und dann entscheiden“, sagt sein Trainer Dennis Kohlhaas. Der freut sich auf ein Spiel auf Kunstrasen, schließlich trainiert seine Mannschaft derzeit noch in Kaisersesch auf gleichem Untergrund. Beide Teams sind nicht gut ins neue Jahr gekommen, immerhin konnte sich die Spvgg in der Vorwoche ein 2:2 gegen Braunshorn erkämpfen. „Wir wollen uns weiter belohnen“, sagt Trainer Tam Nsaliwa, der nach einem Spiel Sperre wieder am Rand stehen darf. Er erwartet mit Binningen eine Mannschaft, die über enorme individuelle Qualität verfügt.

SG Mosel Löf - SG Vorderhunsrück (So., 14.30 Uhr, in Löf). Am Wochenende nutzte Löfs Coach Udo Seifert die Gelegenheit, sich ein Bild vom kommenden Gegner zu machen, sah das Vorderhunsrücker 1:1 gegen Oberwesel. „Die laufen 90 Minuten, die geben nie auf, das wird alles andere als ein Selbstläufer“, sagt er. Doch seine Mannschaft hat sich durch den Sieg gegen Morshausen und die Punktverluste der direkten Konkurrenten in eine gute Ausgangslage gebracht, ist nur einen Punkt hinter Primus Oberwesel, und will die auch gerne über den kommenden Spieltag hinaus behaupten. Sein Gegenüber Alex Blatt sieht im Offensivspiel noch Ausbaupotenziale: „Da müssen wir kreativer werden.“ Er nimmt seine Offensivabteilung allerdings auch in Schutz, sagt dazu: „Vielleicht verballern wir zu viel Energie beim Verteidigen, sodass wir mit zu wenig Leuten nachschieben und die Jungs vorn dann ein Stück weit auf verlorenem Posten stehen.“

SG Ober Kostenz/Kappel - SV Masburg (So., 14.45 Uhr, in Ober Kostenz). Dass die Gäste mit drei Niederlagen im Gepäck anreisen, schmeckt Ober Kostenz‘ Spielertrainer André Spengler, der kommende Saison als Spieler zum Rheinlandligisten TuS Kirchberg wechseln wird, gar nicht. Nachdem seine Mannschaft Masburg bereits im Pokal bezwungen hatte, erwartet er den Gegner nun mit einer Portion Wut im Bauch. „Mein Gegenüber hat ja auch schon zum Ausdruck gebracht, dass sie den Bock jetzt endlich umstoßen wollen“, so der SG-Trainer. Der erwartet im Gegenzug von seiner Mannschaft, dass die alles raushaut, schließlich steckt die SG noch mittendrin im Abstiegskampf und wird das, so sieht es zumindest Spengler, bis zum Ende tun: „Es bleibt sicherlich spannend bis zum Schluss, auch, weil die Mannschaften unten drin jetzt alle anfangen zu punkten. Für uns bedeutet das, dass jedes Spiel wichtig ist.“

SG Viertäler Oberwesel - TuS Kirchberg II (So., 15 Uhr, in Winzberg). Vor einem harten April steht die Kirchberger Reserve: Nach Tabellenführer Oberwesel geht es für die Mannschaft von Coach Andreas Auler zu Hause gegen Braunshorn und anschließend zur SG Löf und somit zu den Top-Drei-Teams der Tabelle. Umso wichtiger war aus Aulers Sicht dann auch der Sieg am Sonntag gegen Karbach II. Weniger hoffnungsfroh blickt er indes auf die anstehende Partie auf dem Winzberger Kunstrasen. Das liegt vor allem darin begründet, dass seine Mannschaft – und zwar ganz unabhängig vom Untergrund – in der Fremde viel zu harmlos ist. „Bei unserer Auswärtsstärke wird es beim Tabellenführer schwer, etwas zu holen“, sagt er mit einer Portion Ironie. Seine Mannschaft ist in der Fremde noch ohne Sieg. Die Gastgeber sind indes weiter konstant, auch wenn sie in der Vorwoche beim 1:1 gegen Vorderhunsrück Federn lassen mussten. „Wenn wir so auftreten wie im Hinspiel, werden wir das Spiel dieses Mal ziehen“, sagt Oberwesels Spielertrainer Christoph Fahning. Dessen Team hatte in Kirchberg 60 Minuten lang einen absolut überzeugenden Auftritt gezeigt, mit 3:0 geführt und sich dann vor allem durch eigene Fehler noch drei Tore einschenken lassen.

Indes stehen zwei weitere Abgänge für die kommende Saison fest: Pierre Port wechselt zum neuen FC Emmelshausen-Karbach, will es da im Bezirksligateam versuchen, und Michael Hohl heuert als spielender Co-Trainer beim B-Ligisten SC Weiler an, gegen den er im Kreispokal-Viertelfinale am Mittwochabend beim 3:1-Sieg noch zum 1:0 traf. „Die Abgänge tun uns natürlich sehr weh“, sagt Oberwesels Sportlicher Leiter Manuel Bender, der aktuell noch für nahezu alle Positionen Verstärkungen sucht.

SV Blankenrath - SG Sohren/Büchenbeuren (So., 15 Uhr). In Blankenrath einen guten Auftritt zeigen und anschließend in den Partien gegen die direkten Konkurrenten punkten, so lautet der Plan von Sohrens Spielertrainer Dominik Kunz. Im Hinspiel erkämpfte sich seine Mannschaft, auch dank eines Sahnetages von Schlussmann Tim Jakobs, ein 1:1, doch schon da sagte Kunz: „Das ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Klasse.“ Nun, einige Monate später, nachdem sein Team gegen jeden Gegner mindestens einmal gespielt hat, untermauert er dieses Statement – und auch die Gastgeber untermauern es durch eine beeindruckende Serie von acht Ligasiegen in Folge. Das 1:1 aus dem Hinspiel würde Kunz jedenfalls sofort unterschreiben, weiß aber, wie schwer das wird. Allerdings geht auch sein Gegenüber Mario Weirich von einem engen Spiel aus, sagt: „Wir müssen uns alles jedes Mal neu erarbeiten. Und Sohren steht aus meiner Sicht überraschend so weit unten.“