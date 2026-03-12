Kreisliga A Staffel 6 Neue SG spielt das erste Mal in Unzenberg Sina Ternis 12.03.2026, 12:27 Uhr

i Durch das 2:0 gegen Ellenz-Poltersdorf (blaues Trikot, mit Torsten Schmidt) hat sich Dickenschied/Gemünden (links mit Dominik Roth) bis auf Tabellenplatz fünf vorgearbeitet. Trainer Michael Minke schaut aber weiter nach unten und will am Sonntag (14.30 Uhr) bei Mosel Löf nachlegen. Der Vorletzte Ellenz-Poltersdorf empfängt zeitgleich Rheinböllen. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Nach dem ersten Spieltag nach der Winterpause ist in der Kreisliga A Staffel 6 im Tabellenkeller noch einmal alles enger zusammengerückt. Auch Schlusslicht SC Weiler macht sich wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Mit zwei Freitagspielen in Dommershausen und in Cochem startet die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ins Wochenende und damit in den 17. Spieltag (von 26).SG Vorderhunsrück – SC Weiler (Fr., 19.30 Uhr., in Dommershausen). Vorderhunsrück gehört zu einem der drei 21-Punkte-Teams, hat also vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge – auch dank des wichtigen und sicherlich ein wenig überraschenden 4:2-Sieges bei Mosel Löf.







