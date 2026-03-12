Nach dem ersten Spieltag nach der Winterpause ist in der Kreisliga A Staffel 6 im Tabellenkeller noch einmal alles enger zusammengerückt. Auch Schlusslicht SC Weiler macht sich wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt.
Mit zwei Freitagspielen in Dommershausen und in Cochem startet die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ins Wochenende und damit in den 17. Spieltag (von 26).SG Vorderhunsrück – SC Weiler (Fr., 19.30 Uhr., in Dommershausen). Vorderhunsrück gehört zu einem der drei 21-Punkte-Teams, hat also vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge – auch dank des wichtigen und sicherlich ein wenig überraschenden 4:2-Sieges bei Mosel Löf.