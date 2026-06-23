Mit drei Teams wird die neue SG Rheinblick, zu der sich die SG Viertäler Oberwesel und die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid zusammengeschlossen haben, ab dem 1. Juli an den Start gehen. Die sportlichen Fäden laufen bei Patric Muders zusammen.
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„Das klingt doch nach einer schönen Umschreibung.“ Das sagt Patric Muders auf die Frage, ob bei ihm alle Fäden, die neue SG Rheinblick betreffend, zusammenlaufen. Aber es sind vor allem die sportlichen Fäden, die Muders nach dem Zusammenschluss der SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid und der SG Viertäler Oberwesel zur SG Rheinblick, in der Hand hält.