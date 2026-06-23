Patric Muders ist Koordinator Neue SG Rheinblick hat für drei Teams 70 bis 80 Spieler Sina Ternis 23.06.2026, 10:25 Uhr

i So sieht das Wappen der neuen SG Rheinblick aus, der am 1. Juli startenden Spielgemeinschaft zwischen der SG Viertäler Oberwesel und der SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim. SG Rheinblick

Mit drei Teams wird die neue SG Rheinblick, zu der sich die SG Viertäler Oberwesel und die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid zusammengeschlossen haben, ab dem 1. Juli an den Start gehen. Die sportlichen Fäden laufen bei Patric Muders zusammen.

„Das klingt doch nach einer schönen Umschreibung.“ Das sagt Patric Muders auf die Frage, ob bei ihm alle Fäden, die neue SG Rheinblick betreffend, zusammenlaufen. Aber es sind vor allem die sportlichen Fäden, die Muders nach dem Zusammenschluss der SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid und der SG Viertäler Oberwesel zur SG Rheinblick, in der Hand hält.







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