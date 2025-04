Mosel Löf rückt nach 4:1 in Braunshorn an Oberwesel ran

Es wird wieder spannender an der Spitze der Kreisliga A Staffel 6, denn während Tabellenführer Oberwesel am Nacholspieltag nur unentschieden spielte, gewann der ärgste Verfolger Mosel Löf. Ab Freitag stehen in der A 6 noch fünf Spieltage an.

Den Nachholspieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 hat die SG Mosel Löf genutzt, um näher an Spitzenreiter SG Viertäler Oberwesel heranzurücken. Denn während der Verfolger sein Duell beim Vierten SG Braunhorn mit 4:1 gewann, kam der Ligaprimus beim Sechsten SV Masburg nicht über ein 2:2 hinaus. Dadurch beträgt der Abstand zwischen beiden nun zwei Punkte. Braunshorn (jetzt fünf Punkte hinter Löf und sieben hinter Oberwesel) dürfte sich durch die zweite Niederlage in Folge aus dem Rennen um die Aufstiegsränge verabschiedet haben. Der Dritte Blankenrath (vier Punkte hinter Oberwesel) ist dagegen noch mit im Rennen.

SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach – SG Mosel Löf 1:4 (1:2). Es war genau die Reaktion, die sich Löfs Trainer Udo Seifert nach der deutlichen Niederlage in Oberwesel gewünscht hatte. Halbzeit eins war noch ausgeglichen und mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Gäste stärker und schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe. „Wir haben schon vor der Pause die Treffer zu perfekten Zeitpunkten, direkt zu Beginn und direkt vor der Pause, gemacht. Souverän wurde es aber erst in der zweiten Hälfte“, sagte Seifert. Dessen Team hatte nach der Pause Druck auf das Braunshorner Zentrum gemacht, war dadurch immer wieder zu Ballgewinnen gekommen. Braunshorns Trainer Mirko Bernd sagte: „Wir waren sicher keine drei Tore schlechter, verteidigen momentan aber in der letzten Konsequenz nicht mehr so sauber. Das 1:2 mit dem Halbzeitpfiff konnten wir nicht mehr so gut wegstecken wie das frühe 0:1. Dadurch war es hinten raus eine verdiente Niederlage.“

Tore: 0:1 Moritz Johann (1.), 1:1 Marvin Vogt (13.), 1:2 Noah Ostrominski (45.), 1:3 Dominik Zinkan (85.), 1:4 Simon Seifert (90.).

SV Masburg – SG Viertäler Oberwesel 2:2 (0:1). Ausgerechnet gegen den Tabellenführer konnte der Sechste Masburg seinen Negativlauf stoppen. Und der Punkt war aus Sicht von Spielertrainer Matthias Bender absolut verdient, wenn auch der Ausgleichstreffer erst in der Schlussminute fiel. Da hatte Bender sich selbst ein Herz genommen und die Kugel aus gut 20 Metern in den Winkel gehauen. „Das müssen wir vorher besser machen, dürfen da keinen Einwurf für den Gegner provozieren“, sagte Oberwesels Spielertrainer Christoph Fahning. Der war mit der ersten Halbzeit weitestgehend zufrieden, allerdings fehlten ihm da weitere Treffer. „Die Chancen waren da, wir haben es da wirklich ordentlich gemacht.“ Nach Wiederanpfiff war dann Masburg deutlich mehr am Drücker. „Das war ganz viel Kampf und vor allem ganz viel Krampf von uns“, sagte er. Auch wenn das Ergebnis unterm Strich durchaus leistungsgerecht war, ärgerte sich Fahning über das Zustandekommen der Gegentore. Das tat allerdings auch Bender, nachdem beide Tore nach Eckbällen und beide durch Michael Hohl und nach ganz ähnlichen Situationen gefallen waren.

Tore: 0:1 Michael Hohl (31.), 1:1 Niklas Diedrich (47.), 1:2 Hohl (77.), 2:2 Matthias Bender (90.).