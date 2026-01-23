Kreisliga A Staffel 6 Morshausens Felgner bekommt Wunschspieler im Winter Sina Ternis 23.01.2026, 14:15 Uhr

i Beim Siebten Cochem (in Blau) fällt Max Kusbach (links) erst einmal aus gesundheitlichen Gründen aus, Dario Cialdella könnte nach der Saison seine Karriere beenden. Morshausens Carlos Wein bekommt indes einen neuen Mitspieler mit Jonas Meidt vom SV Untermosel, der im Winter zum Tabellenführer wechselt. Alfons Benz

Wenig Bewegung in der Winterpause in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Primus Morshausen holte genauso einen Neuen wie die SG Vorderhunsrück. Fest steht indes, dass beim SC Weiler ab Sommer ein neues Gesicht in hauptverantwortlicher Position ist.

In dieser Woche erwacht ein Großteil der Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 aus dem Winterschlaf und startet in die Vorbereitung auf die Restrunde, die mit dem 16. Spieltag am 8. März beginnt. Was hat sich getan bei den 14 Klubs in der Winterpause von Platz 1 (Morshausen) bis Platz 14 (SC Weiler)?







