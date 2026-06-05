Aufstiegsrunde BZL Mitte
Morshausener Chancen sind nur noch minimal
In Polch musste sich die SG Morshausen (in Blau, von links mit Philipp Flaßhaar und Maximilian Pies) zum Auftakt der Aufstiegsru
In Polch musste sich die SG Morshausen (in Blau, von links mit Philipp Flaßhaar und Maximilian Pies) zum Auftakt der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte mit 0:2 der SG Maifeld-Elztal geschlagen. Gegen Rot-Weiss Koblenz II muss am Samstag (17 Uhr) in Gondershausen für Morshausen ein Sieg her, ansonsten bleibt die SG in der A-Klasse.
Jörg Niebergall

Als Verlierer des ersten Spiels (0:2 bei Maifeld-Elztal) muss die SG Morshausen bereits am Samstag wieder ran in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte. Und da ist die SG daheim gegen Rot-Weiss Koblenz II in der Rolle des Außenseiters.

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Nach der 0:2-Niederlage im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga Mitte in Polch gegen die SG Maifeld-Elztal sind die Chancen auf den Sprung in die nächsthöhere Klasse für die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen deutlich gesunken, zumal es am Samstag (17 Uhr) in Gondershausen gegen Rot-Weiss Koblenz II und damit gegen den Favoriten in der Dreierrunde der A-Klasse-Vizemeister geht.

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