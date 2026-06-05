Aufstiegsrunde BZL Mitte Morshausener Chancen sind nur noch minimal Sina Ternis 05.06.2026, 11:44 Uhr

i In Polch musste sich die SG Morshausen (in Blau, von links mit Philipp Flaßhaar und Maximilian Pies) zum Auftakt der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte mit 0:2 der SG Maifeld-Elztal geschlagen. Gegen Rot-Weiss Koblenz II muss am Samstag (17 Uhr) in Gondershausen für Morshausen ein Sieg her, ansonsten bleibt die SG in der A-Klasse. Jörg Niebergall

Als Verlierer des ersten Spiels (0:2 bei Maifeld-Elztal) muss die SG Morshausen bereits am Samstag wieder ran in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte. Und da ist die SG daheim gegen Rot-Weiss Koblenz II in der Rolle des Außenseiters.

Nach der 0:2-Niederlage im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga Mitte in Polch gegen die SG Maifeld-Elztal sind die Chancen auf den Sprung in die nächsthöhere Klasse für die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen deutlich gesunken, zumal es am Samstag (17 Uhr) in Gondershausen gegen Rot-Weiss Koblenz II und damit gegen den Favoriten in der Dreierrunde der A-Klasse-Vizemeister geht.







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