Entscheidungen sind in der Kreisliga A Staffel 6 drei Spieltage vor Schluss noch keine gefallen, allerdings hat Binningen aktuell drei Punkte Vorsprung auf Morshausen, weil Erstere ein spätes Tor geschossen und Letztere ein spätes Tor kassiert haben.
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Der drittletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 war ein Spieltag der späten und vor allem dann auch der entscheidenden späten Tore. Einmal zugunsten eines Topteams, einmal zugunsten eines Kellerkindes und einmal zuungunsten eines Kellerkindes.