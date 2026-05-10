Kreisliga A Staffel 6 Morshausen patzt, Binningen nun drei Punkte vor Sina Ternis 10.05.2026, 20:01 Uhr

i Torwart Niklas Dehren kam schon früh ins Spiel für Niklas Cornely, weil sich der Schlussmann des SSV Ellenz-Poltersdorf (grüne Trikots) verletzt hatte. Bis kurz vor Schluss hielt Dehren die 1:0-Führung fest, dann kam die Spvgg Cochem im Abstiegs-Derby vor 200 Zuschauern im Moselstadion noch zum 1:1-Ausgleich. Ellenz bleibt Elfter mit einem Punkt Vorsprung auf Cochem und den ersten Abstiegsplatz zwölf. Alfons Benz

Entscheidungen sind in der Kreisliga A Staffel 6 drei Spieltage vor Schluss noch keine gefallen, allerdings hat Binningen aktuell drei Punkte Vorsprung auf Morshausen, weil Erstere ein spätes Tor geschossen und Letztere ein spätes Tor kassiert haben.

Der drittletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 war ein Spieltag der späten und vor allem dann auch der entscheidenden späten Tore. Einmal zugunsten eines Topteams, einmal zugunsten eines Kellerkindes und einmal zuungunsten eines Kellerkindes.







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