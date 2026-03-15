Sowohl oben als auch unten hat sich am Wochenende einiges getan in der A Staffel 6: Oben gibt es einen neuen Spitzenreiter, unten ist Ober Kostenz/Unzenberg auf die Abstiegsplätze abgerutscht, unterlag im Derby gegen Blankenrath knapp.
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Die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 hat nach dem 17. Spieltag einen neuen alleinigen Tabellenführer: Der SV Binningen hat nach einem 1:0-Sieg in Cochem die Spitze erobert, profitierte vom Morshausener Remis gegen Kirchberg II. Im Tabellenkeller landete der SSV Boppard einen wichtigen Dreier in Hausbay.