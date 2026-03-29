Der SV Binningen hat die Chance verpasst, auf acht Zähler wegzuziehen: Beim Verfolger Morshausen gab’s eine 2:3-Niederlage. Bitter aus SV-Sicht: Der letzte Treffer fiel in der Nachspielzeit.
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Es bleibt spannend im Titelrennen der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Nachdem Verfolger Morshausen das Spitzenspiel gegen Primus Binningen mit 3:2 für sich entscheiden konnte, beträgt der Rückstand nur noch zwei Punkte. Im Keller indes landeten sowohl Weiler als auch Ellenz-Poltersdorf wichtige Siege.