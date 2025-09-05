Sind nach vier Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 schon erste Tendenzen erkennbar? Ein wenig sicherlich. So dürfte klar sein, dass auf Aufsteiger und Ligaschlusslicht Mont Royal eine schwierige Saison wartet. Die SG steht mit null Punkten da – und will das im Derby gegen Zell unbedingt ändern. Bremm indes reist zum Spitzenspiel nach Wittlich.

SG Mont Royal Kröv/Pünderich/Burg/Reil/Enkirch – SG Zell/Bullay/Alf (So., 14.30 Uhr, in Enkirch). Für die Gastgeber ist die Partie gegen Zell das zweite Derby in Folge. In der Vorwoche beim 0:1 in Bremm war die Mannschaft von Coach Johannes Röhl nah dran am ersten (Teil-)Erfolg, stand aber am Ende wieder mit leeren Händen da, wartet nach dem Aufstieg weiterhin auf die ersten Zähler. Doch der Trainer ist optimistisch, dass die gegen den Lokalrivalen eingefahren werden können. Was ihn optimistisch stimmt? „Die Leistung gegen Bremm.“ Natürlich sei die Mannschaft nach dem Spiel erst einmal enttäuscht gewesen, doch es sei auch schnell die Erkenntnis gekommen: „Wir haben richtig gut gespielt.“ Auf dem Rasen in Enkirch gehe es nun darum, wieder hellwach in den Zweikämpfen zu sein und nach vorne hin die zuletzt fehlende Durchschlagskraft zu entwickeln. Dazu will Röhl eine Umstellung vornehmen, will einen erfahrenen Spieler, „der eine saubere Anspielstation ist“, nach vorne ziehen. „Namen verrate ich natürlich nicht“, sagt er mit einem Lachen. Kein Geheimnis ist indes, dass mit Luis Trös und Valentin Heimes zwei Spieler fehlen werden.

Bei den Gästen indes muss Coach Sascha Schmitz weiterhin auf die Urlauber Lorenz Budinger und Finn Scheid verzichten, dafür kehrt Taifun Akin zurück. Beide Trainer erwarten, weil Derby, weil der eine oder andere Spieler schon beim Gegner kickte, weil es vor allem für die Gastgeber um viel geht, einen heißen Tanz. „Die werden sicherlich alles raushauen, da müssen wir unbedingt dagegenhalten“, sagt Schmitz, der froh ist, dass seine Mannschaft in der Vorwoche den zweiten Saisonsieg eingefahren ist. „Da hat man den Jungs die Erleichterung schon angemerkt“, sagt er – und macht gleichzeitig deutlich, dass es aufgrund der vielen Neuzugänge Geduld braucht. Geduld ist bei den Gastgebern indes nicht das Thema, da wartet man auf den ersten Erfolg. „Wir müssen langsam anfangen zu punkten“, sagt Röhl, der seine Hoffnung auch darauf setzt, dass vor dem Winter wichtige Spieler zurückkommen.

SV Wittlich – SG Bremm (So., 14.45 Uhr). Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn der noch sehr früh in der Saison ist, kann beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Wittlich und der SG Bremm von einem Spitzenspiel gesprochen werden. Die Gastgeber sind aktuell mit zehn Punkten aus vier Spielen Erster, Bremm reiht sich mit neun Zählern drei Positionen dahinter ein, gewann zuletzt drei Spiele in Folge. Für SG-Coach Jan Braun ist die Partie schon ein Stück weit wegweisend: „Können wir gegen eine Mannschaft wie Wittlich mithalten? Können wir unsere Siegesserie fortsetzen?“, so die Fragestellungen. Eine weitere könnte lauten: Wie gut übersteht die Mannschaft das am Wochenende in Bremm stattfindende Weinfest? Eigentlich hätten die Gäste die Partie deswegen gerne auf Freitag oder Samstag verlegt, das ließ sich allerdings nicht realisieren – und war nicht die Schuld der Gastgeber. „Die haben wirklich versucht, alles möglich zu machen“, so Braun. Allerdings habe der Fußballkreis einem Tausch des Heimspielrechts nicht zugestimmt, der für beide Seiten die optimale Lösung gewesen wäre, da Wittlich an anderen Tagen als Sonntag nur mit Einschränkungen Zugriff auf den Sportplatz hat.

Das alles will der SG-Trainer aber keinesfalls im Vorfeld als Ausrede gelten lassen. Der Kader sollte gegenüber der Vorwoche wieder etwas anwachsen: Marco Gietzen, Kilian Schneiders und Hendrik Knaf stehen wieder zu Verfügung, sodass Braun auch mehr Alternativen als beim 1:0-Sieg gegen Mont Royal haben sollte. „Mal sehen, ob wir den Spitzenreiter ärgern können“, sagt er.