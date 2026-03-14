Kreisliga A Staffel 9
Mont Royal unterliegt im kleinen Derby der SG Bremm
Im Regen von Reil musste sich Schlusslicht SG Mont Royal (in Schwarz) dem Lokalrivalen SG Bremm mit 1:2 geschlagen geben.
Im Regen von Reil musste sich Schlusslicht SG Mont Royal (in Schwarz) dem Lokalrivalen SG Bremm mit 1:2 geschlagen geben.
Holger Teusch

Im Kampf um den Klassenerhalt musste die SG Mont Royal Kröv eine bittere 1:2-Niederlage gegen die SG Bremm hinnehmen. Trotz früher Führung und kämpferischer Leistung standen am Ende wieder null Punkte.

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180 Zuschauer hatten am Freitagabend dem schlechten Wetter getrotzt, um dem kleinen Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 beizuwohnen – und sie sahen auf dem Reiler Kunstrasen vor allem eins: ganz viel Abnutzungskampf. Abnutzungskampf, bei dem die SG Bremm als Gewinner vom Platz ging.

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