Kreisliga A Staffel 9 Mont Royal unterliegt im kleinen Derby der SG Bremm Sina Ternis 14.03.2026, 21:22 Uhr

i Im Regen von Reil musste sich Schlusslicht SG Mont Royal (in Schwarz) dem Lokalrivalen SG Bremm mit 1:2 geschlagen geben. Holger Teusch

Im Kampf um den Klassenerhalt musste die SG Mont Royal Kröv eine bittere 1:2-Niederlage gegen die SG Bremm hinnehmen. Trotz früher Führung und kämpferischer Leistung standen am Ende wieder null Punkte.

180 Zuschauer hatten am Freitagabend dem schlechten Wetter getrotzt, um dem kleinen Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 beizuwohnen – und sie sahen auf dem Reiler Kunstrasen vor allem eins: ganz viel Abnutzungskampf. Abnutzungskampf, bei dem die SG Bremm als Gewinner vom Platz ging.







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