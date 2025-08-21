Den dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wollen vor allem die Mannschaften, die noch null Punkte auf dem Konto haben, nutzen, um das erste Erfolgserlebnis einzufahren, darunter auch der SSV Ellenz, der zu Hause gegen Mitaufsteiger SG Dickenschied spielt.

SG Vorderhunsrück – SG Mosel Löf (Fr., 20 Uhr, in Dommershausen). Gehen die Lichter bei der SG Vorderhunsrück nach der 0:4-Klatsche gegen Blankenrath am vergangenen Wochenende wieder an? Rund um den Platz tun sie das ganz sicher, denn die Partie gegen Löf findet unter Flutlicht statt. „Zu Hause, an einem Freitagabend, das ist immer ein Highlight“, sagt Trainer Alex Blatt. Der macht allerdings deutlich, dass seine Mannschaft, will sie dieses Mal nicht als Verlierer vom Platz gehen, die „kleinen, dummen Fehler“ abstellen muss. „Davon machen wir viel zu viele“, sagt der Coach. Wenn jeder sich auf seine Aufgaben konzentriere, wenn jeder über 90 Minuten hellwach sei, „dann traue ich uns schon zu, dass wir das Spiel lange offen halten beziehungsweise sogar Punkte bei uns behalten“. Gast Löf setzte sich zuletzt zu Hause nach einem Felix-Horn-Viererpack mit 4:0 gegen Neuling Ellenz durch. „Den Schwung wollen wir natürlich mitnehmen“, sagt Trainer Udo Seifert. Dazu wird es aus seiner Sicht unerlässlich sein, den Kampf der Gastgeber anzunehmen und die eigenen fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen.

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach – TuS Kirchberg II (Sa., 17.30 Uhr, in Hausbay). Die einen sind mit der Maximal-, die anderen mit der Minimalausbeute in die Saison gestartet – und das auf andere Weise, als es vor der Saison wohl zu erwarten gewesen wäre: Hausbay steht nach zwei Spielen noch ohne Punkte da, kassierte zuletzt sogar eine 0:7-Klatsche gegen Rheinböllen. Die Kirchberger Reserve, bei der Coach Andreas Auler vor der Saison tief gestapelt hatte, gewann beide Partien zu Null. Geht es jetzt mit Hausbay sogar noch zu einer Mannschaft, die dem TuS besonders gut liegt? Das scheint so, denn in der Vorsaison gab es, inklusive Pokal, drei Aufeinandertreffen, zweimal gewann Kirchberg II, einmal trennten sich beide Teams mit einem Unentschieden. „Ich denke, das wird keine große Rolle spielen“, sagt Hausbays Coach Mirko Bernd, für den von zehn Gegentoren bislang sechs oder sieben ohne großen Gegendruck zustande kamen. „Es gibt einige Baustellen, auch die wechselnde Besetzung defensiv ist ein Thema, aber wir werden jetzt nicht alles über Bord schmeißen, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben“, sagt Bernd. Zum Personal bei den Gastgebern: Alex Merg, Marc Morin, Marvin Vogt, Reda El-Bahej, René Fries, Sebastian Liesenfeld und Nikola Bernd fehlen, wieder dabei gegenüber Rheinböllen sind Torwart Lorenz Michel, Kapitän Jan-Philipp Jakobs und Felix von Mezynski.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – TuS Rheinböllen (Sa., 17.30 Uhr, in Gondershausen). Auf die Ernüchterung an Spieltag eins, als es eine Niederlage in Cochem setzte, folgte eine Woche später die Erleichterung: Rheinböllen gewann gegen Hausbay zu Hause mit 7:0, machte dabei vieles besser als noch in der ersten Partie. Deswegen stand unter der Woche und in Vorbereitung auf die Partie in Gondershausen auch Detailarbeit auf dem Programm, „nachdem wir uns davor doch noch mal das große Ganze hatten vornehmen müssen“, wie Rheinböllens Trainer Tobias Lautz berichtet. Aus seiner Sicht wird gegen Morshausen, das nach zwei Spieltagen die maximale Ausbeute von sechs Punkten geholt hat, vor allem das Umschaltverhalten wichtig sein, sowohl bei Ballgewinn als auch bei Ballverlust. Lautz weiß, dass da ein harter Brocken auf seine Mannschaft zukommt, will aber Konstanz in die eigenen Leistungen bringen – und das soll zu drei Punkten führen. Er muss dabei gegenüber der Vorwoche auf Julian Hohns (Gelb-Rot-gesperrt), Tim Weckmüller und Florian Klink verzichten, dafür sind Yacin Sadani, Erik Keller und Eric Jaroschenko wieder dabei.

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Dickenschied/Gemünden (So., 14.30 Uhr). Die Gäste reisen mit großen Personalnöten nach Ellenz, hätten die Partie gerne verlegt – allerdings stimmte der Vorstand der Gastgeber da nicht zu. „Das ist schade“, sagt SG-Trainer Michael Minke, der verletzungs- und urlaubsbedingt auf einige Akteure wird verzichten müssen. Sein Gegenüber Daniel Schneiß kann das verstehen, sagt aber auch: „Hier geht es um die Wirtschaftlichkeit des Vereins, der Vorstand hat entschieden, dass alle Heimspiele an einem Sonntag stattfinden und daran rütteln auch wir als Mannschaft nicht.“ Grundsätzlich will er aber das Sportliche in den Fokus rücken. Da wartet sein Team weiterhin auf den ersten Sieg, will den gerne gegen einen Mitaufsteiger einfahren. „Ich habe bislang wenig zu meckern mit Blick auf Einstellung und die fußballerische Komponente. Was noch fehlt, sind die Punkte“, sagt er. Drei haben die Gäste indes schon geholt, würden gerne nachlegen. „Jetzt haben die Spieler aus dem zweiten Glied die Möglichkeit, sich zu beweisen“, so Minke, der die Gastgeber gar nicht kennt, aber erwartet, dass die, schon ein Stück weit unter Druck stehend, unbedingt punkten wolle.

SC Weiler – SV Blankenrath (So., 15 Uhr). Nach zwei Spieltagen steht Aufsteiger Weiler noch ohne Punkte da – und Spielertrainer Mario Lehnard ist sich bewusst, dass zumindest die Gefahr besteht, dass das nach drei Spieltagen ähnlich sein könnte. Denn Gegner Blankenrath sieht er am Ende der Saison unter den besten drei Mannschaften. „Aber warum nicht mal für eine Überraschung sorgen“, so der SC-Coach. Der weiß allerdings auch, dass sein Team sich vor allem in einem Bereich noch an die neue Spielklasse gewöhnen muss. „Es muss in die Köpfe, dass uns 60 Minuten Konzentration nicht reichen, dass wir die über die volle Distanz aufrechterhalten müssen“, sagt Lehnard und nimmt dabei den kompletten Kader in die Pflicht. Der wird sich am Sonntag wieder etwas füllen: Einige Urlauber kommen zurück, es werden lediglich Kapitän Julian Vickus und Christian Luitz fehlen. Auch Lehnards Gegenüber Mario Weirich hat den einen oder anderen Ausfall zu beklagen, ist aber überzeugt davon, dass seine Mannschaft das, wie schon in den Vorwochen, kompensiert bekommt. Er erwartet einen spielstarken Gegner, der „schon ein bisschen unter Druck steht“, sagt aber auch klar: „Wir wollen wieder unser Spiel auf den Platz bekommen.“

Spvgg Cochem – SSV Boppard (So., 15 Uhr). Obwohl der SSV Boppard mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist, war Coach Michael Hild weit davon entfernt, mit den Leistungen seiner Mannschaft zufrieden zu sein. Sowohl spielerisch als auch im Bereich Fitness sieht er noch ganz viel Luft nach oben – und will auch deswegen vor dem Gastspiel in Cochem den Blick gar nicht zu sehr auf den Gegner, sondern vor allem auf seine Mannschaft richten. „Wir haben aktuell sicherlich noch genügend Probleme mit uns selbst“, sagt er. Unabhängig davon fällt es ihm schwer, die Spvgg einzuschätzen. „Das ist schon ein bisschen eine Wundertüte, wir wissen eigentlich gar nicht, was uns erwartet.“ Die Gastgeber waren mit einem Sieg gegen Rheinböllen gestartet, kassierten aber in der Vorwoche bei Kirchberg II eine 0:3-Niederlage. Da mussten sowohl Rachad Moussa Adamou als auch Ardi Bertram früh verletzt runter – sodass, die Personalprobleme beim Team von Tam Nsaliwa nicht kleiner werden. Bei den Gästen fehlt gegenüber der Vorwoche Cagdas Karabalci, dafür kehrt Nico Tomme wieder zurück. Hinter Nijas Ilyasov steht noch ein Fragezeichen.

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – SV Binningen (So., 15.45 Uhr, in Kappel). „Das war natürlich nicht der Start, den wir uns gewünscht hatten“, sagt Ober Kostenz’ Spielertrainer Pascal Endres, dessen Team mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist. Er sagt es auch mit Blick darauf, dass jetzt „schwere Gegner“ auf seine Mannschaft zukommen. Konkret meint er damit Binningen (vier Punkte aus zwei Spielen) und anschließend Blankenrath. Und zwischendrin steht ja noch das große Spiel im Rheinlandpokal auf der Kostenzer Asche gegen Oberligist TuS Koblenz am Mittwoch um 19.30 Uhr an. „Wir nutzen unsere Chancen noch nicht. Vorne muss der Knoten platzen, müssen uns endlich mal belohnen“, sagt Endres. Immerhin, gegenüber der Vorwoche sind die Alternativen wieder deutlich mehr geworden: Peter Sauer und Niklas Bast kamen schon zu Kurzeinsätzen, Lucas Blümling, Maximilian Wolf und Adrian Mannhöfer stehen wieder zur Verfügung. Dafür gab es mittlerweile Gewissheit bei Andreas Haffner: Er hat sich in der zweiten Mannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch Jonas Tralles wird wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk einige Zeit ausfallen.