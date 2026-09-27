Der achte Spieltag in der Kreisliga A Staffel 6 hatte einiges zu bieten. Nicht nur einen Fünf-Minuten-Hattrick von Blankenraths Maurice Mazanek beim 7:1 gegen Baybachhöhe.
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In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 bleibt Aufsteiger SV Strimmig das Maß aller Dinge, gewann auch gegen Dickenschied deutlich und hat aktuell drei Punkte Vorsprung auf Rheinblick, das in Niederburg gegen Braunshorn nicht über ein Remis hinauskam. Der Spieltag hatte abseits des Spitzenduos aber noch einige Kuriositäten zu bieten.