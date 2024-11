Mit Super-Serie in Winterpause Masburg macht auch mit Morshausen kurzen Prozess 17.11.2024, 20:50 Uhr

i Der SV Masburg (in Blau, mit Spielertrainer und Doppeltorschütze Matthias Bender) hat das letzte Spiel vor der Winterpause mit einem Sieg beendet, dem siebten aus den vergangenen acht Spielen. Im Topspiel schlug Masburg die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (nun Vierter, links Luca Biersch) glatt mit 6:2 und überwintert als Tabellenzweiter. Alfons Benz

Das Jahr 2024 in der A Staffel 6 ist mit dem 15. Spieltag regulär beendet worden. Allerdings stehen am kommenden Sonntag noch drei Nachholspiele an (Mosel Löf gegen Morshausen, Cochem gegen Blankenrath und Sohren gegen Binningen).

Nur sechs von sieben Partien fanden am letzten regulären Spieltag des Jahres in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt. Das Spiel zwischen Braunshorn und Mosel Löf wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes auf 19. April 2025 verlegt. Dadurch gibt es ganz oben die eine oder andere Verschiebung: So kletterte Masburg nach einem 6:2-Kantersieg gegen Morshausen auf Rang zwei.

