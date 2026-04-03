Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit fiel die Entscheidung im A-Staffel-6-Nachholspiel zwischen dem SSV Ellenz-Poltersdorf und der SG Mosel Löf – und zwar zugunsten der Gäste, die durch das 3:2 auf Rang drei der Tabelle springen.
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„Das war ein richtig geiles Fußballspiel für den neutralen Zuschauer.“ Das sagte Daniel Schneiß trotz der 2:3-Niederlage seines Tabellenvorletzten SSV Ellenz-Poltersdorf im Nachholspiel der Kreisliga A Staffel 6 gegen den „Neu-Dritten“ SG Mosel Löf. Zu der Einschätzung war er trotz des späten Gegentors zum 2:3 gekommen.