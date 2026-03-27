Kreisliga A Staffel 6 Lehrerduell endet mit leistungsgerechtem 2:2 Sina Ternis 27.03.2026, 10:19 Uhr

i Nico Poczkaj traf zum 2:2-Endstand für den TuS Rheinböllen im vorgezogenen Spiel der A Staffel 6 bei der SG Dickenschied/Gemünden. Rheinböllen bleibt damit Vierter, Dickenschied Fünfter. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Auch dieses Mal gab es keinen Sieger im A-6-Duell zwischen der SG Dickenschied/Gemünden und dem TuS Rheinböllen. Dieses Mal waren sich die Lehrerkollegen Michael Minke und Tobias Lautz aber einig, dass das in Ordnung ging.

Wie im Hinspiel, nur umgekehrt: So lässt sich der Spielverlauf in der vorgezogenen Partie der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zwischen der SG Dickenschied/Gemünden und dem TuS Rheinböllen wohl am besten zusammenfassen. Denn wieder trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 (1:0), wieder war es die gastgebende Mannschaft, die mit 2:0 in Führung lag.







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