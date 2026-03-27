Auch dieses Mal gab es keinen Sieger im A-6-Duell zwischen der SG Dickenschied/Gemünden und dem TuS Rheinböllen. Dieses Mal waren sich die Lehrerkollegen Michael Minke und Tobias Lautz aber einig, dass das in Ordnung ging.
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Wie im Hinspiel, nur umgekehrt: So lässt sich der Spielverlauf in der vorgezogenen Partie der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zwischen der SG Dickenschied/Gemünden und dem TuS Rheinböllen wohl am besten zusammenfassen. Denn wieder trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 (1:0), wieder war es die gastgebende Mannschaft, die mit 2:0 in Führung lag.