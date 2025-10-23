Kreisliga A Staffel 6 Lehnard hat trotz Sieben-Punkt-Abstand keine Panik 23.10.2025, 12:07 Uhr

i Auf seinen Flügelflitzer Enrico Brück (am Ball) muss der Aufsteiger und Überraschungs-Tabellenzweite SG Dickenschied/Gemünden am Sonntag (14.45 Uhr) im Derby in Ober Kostenz verzichten. B&P Schmitt

Während zwischen Rang 1 und Rang 14 stolze 22 Zähler liegen, geht es dazwischen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zwei Spieltage vor der Halbzeit durchaus eng zu. Und das könnte auch nach dem Wochenende so bleiben.

Noch zwei Spieltage stehen in der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 an – und schon jetzt zeichnet sich vor allem oben ab, dass Morshausen dem Rest der Liga ein wenig davon marschiert. Eng ist es indes unten, wo zwischen Rang sechs und dem ersten Abstiegsplatz zwölf gerade einmal drei Zähler liegen, was also auch bedeutet: Mehr als die Hälfte der Klasse befindet sich noch im Abstiegsplatz.







