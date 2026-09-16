Schon dreimal in der noch jungen Saison der Kreisliga A Staffel 6 hat der TuS Rheinböllen mit 1:2 verloren, dreimal waren die Niederlagen aus Sicht von Coach Tobias Lautz unnötig. Auch die am Dienstag beim VfB Baybachhöhe.
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Es war schon ein wenig Fassungslosigkeit, die da in der Stimme von Tobias Lautz mitschwang, als er die Partie seines TuS Rheinböllen beim VfB Baybachhöhe Revue passieren ließ. Seine Mannschaft hatte das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit 1:2 (1:1) verloren – und das war aus Sicht des Trainers komplett unnötig: „Das glaubt mir langsam keiner mehr, aber wir müssen da 4:1, 5:1 gewinnen.