Kreisliga A Staffel 6 Lautz ist nach 1:2 beim VfB Baybachhöhe fassungslos Sina Ternis 16.09.2026, 09:58 Uhr

i Der VfB Baybachhöhe um 1:1-Torschütze Philipp Flaßhaar (rechts) gewann das Nachholspiel in Gondershausen gegen den TuS Rheinböllen mit 2:1 und verbesserte sich mit zehn Punkten auf Rang fünf. Rheinböllen bleibt mit sieben Punkten Achter. Mark Dieler

Schon dreimal in der noch jungen Saison der Kreisliga A Staffel 6 hat der TuS Rheinböllen mit 1:2 verloren, dreimal waren die Niederlagen aus Sicht von Coach Tobias Lautz unnötig. Auch die am Dienstag beim VfB Baybachhöhe.

Es war schon ein wenig Fassungslosigkeit, die da in der Stimme von Tobias Lautz mitschwang, als er die Partie seines TuS Rheinböllen beim VfB Baybachhöhe Revue passieren ließ. Seine Mannschaft hatte das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit 1:2 (1:1) verloren – und das war aus Sicht des Trainers komplett unnötig: „Das glaubt mir langsam keiner mehr, aber wir müssen da 4:1, 5:1 gewinnen.







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