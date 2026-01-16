Kohlhaas-Nachfolger gefunden Lars Lauber wird Trainer beim SV Binningen Sina Ternis 16.01.2026, 10:45 Uhr

i Lars Lauber wird ab dem 1. Juli neuer Trainer beim SV Binningen, seinen Co-Trainer Jürgen Castor (rechts) aus früheren Zeiten bei der SG Maifeld-Elztal nimmt der 46-jährige Mertlocher mit nach Binningen. Archiv Andreas Walz

Der SV Binningen ist auf der Suche nach einem Nachfolger Dennis Kohlhaas fündig geworden. Mit Lars Lauber übernimmt ein Trainer mit Oberliga-Vergangenheit als Torhüter das Zepter – der Kader bleibt derweil fast unverändert zusammen.

Auch wenn er nur wenige Kilometer entfernt in Mertloch wohnt, ist der SV Binningen für ein Stück weit eine Unbekannte. „Und doch hatte ich in den Gesprächen schnell das Gefühl, dass es passt“, sagt Lars Lauber, der im Sommer den Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 übernehmen und damit die Nachfolge von Dennis Kohlhaas antreten wird.







