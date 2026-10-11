Kreisliga A Staffel 6 Kurioses 12-Tore-Festival mit zweimal Rot in Strimmig Sina Ternis 11.10.2026, 19:43 Uhr

i Die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach (rotes Trikot, mit Niklas Kneip) hat nach sechs Spielen ohne Sieg wieder einen dreifachen Punktgewinn bejubeln dürfen. Kneip erzielte den 2:0-Endstand im Derby in Braunshorn gegen den VfB Baybachhöhe. B&P Schmitt

In Strimmig kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Sie sahen nicht nur zwölf Tore, sondern auch noch zwei Platzverweise und eine Aufholjagd von Gast Weiler. Die war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, der Primus steht nach dem 7:5 weiter oben.

Drei Teams setzen sich nach zehn absolvierten Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 oben ab: Strimmig, Rheinblick und Zell. Doch nur eins der drei Teams zeigte einen souveränen Auftritt.SG Zell/Bullay/Alf – SG Vorderhunsrück 3:0 (2:0).







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