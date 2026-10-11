In Strimmig kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Sie sahen nicht nur zwölf Tore, sondern auch noch zwei Platzverweise und eine Aufholjagd von Gast Weiler. Die war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, der Primus steht nach dem 7:5 weiter oben.
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Drei Teams setzen sich nach zehn absolvierten Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 oben ab: Strimmig, Rheinblick und Zell. Doch nur eins der drei Teams zeigte einen souveränen Auftritt.SG Zell/Bullay/Alf – SG Vorderhunsrück 3:0 (2:0).