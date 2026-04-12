Komplett verrückt ging’s am 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zu. Die drei Teams unten trumpfen auf, die drei Teams oben verlieren und dazwischen schießt Rheinböllen, auch dank eines Bittner-Viererpacks, Vorderhunsrück ab.
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Verkehrte Welt in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, in der Spieltag 20 der Spieltag der Kellerkinder war: Das komplette Kellertrio hat seine Spiele gewonnen, das Spitzentrio seine Spiele allesamt verloren. Dadurch sind alle Mannschaften noch einmal enger zusammengerückt, es wurde eine heiße Endphase eingeläutet.