Kreisliga A Staffel 6 Kurios: Kellertrio muckt auf, Spitzentrio lässt Federn Sina Ternis 12.04.2026, 20:42 Uhr

i Wichtiger Sieg für die SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth (in Blau, mit 2:0-Torschütze Tim Bottlender): Ober Kostenz schlug in Unzenberg die Spvgg Cochem (von links mit Badr Al Samou und Yannik Heidger) mit 2:1 und verkürzte den Rückstand auf das rettende Ufer und den Tabellenelften Cochem auf zwei Punkte. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Komplett verrückt ging’s am 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 zu. Die drei Teams unten trumpfen auf, die drei Teams oben verlieren und dazwischen schießt Rheinböllen, auch dank eines Bittner-Viererpacks, Vorderhunsrück ab.

Verkehrte Welt in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, in der Spieltag 20 der Spieltag der Kellerkinder war: Das komplette Kellertrio hat seine Spiele gewonnen, das Spitzentrio seine Spiele allesamt verloren. Dadurch sind alle Mannschaften noch einmal enger zusammengerückt, es wurde eine heiße Endphase eingeläutet.







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