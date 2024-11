Nach zwei Spieltagen steht die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 nicht nur ohne Punkte da, sie hat auch in zwei Spielen 16 Gegentore kassiert. Auch wenn das Coach Andreas Conrad vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (14.30 Uhr) in Spay bei der SG Rhens überhaupt nicht schmeckt, sagt er: „Das Torverhältnis zählt ja nicht. Aber natürlich kassieren wir viel zu viele Gegentore und müssen unsere Spielweise anpassen.“