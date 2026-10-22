Kreisliga A Staffel 6 Konrath und Angsten sind von Abstiegskampf ausgegangen Sina Ternis 22.10.2026, 12:15 Uhr

i Der SV Blankenrath muss am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den TuS Kirchberg II ohne seinen Kapitän Rene Wolfs (rotes Trikot) auskommen, der beim 3:6 beim SSV Boppard die Gelb-Rote Karte sah. Der SSV um Torwart Julian Spöri will mit einem Auswärtssieg am Sonntag (14.45 Uhr) in Braunshorn die Abstiegzone verlassen. hjs-Foto

Patzen auch dieses Mal wieder die Spitzenmannschaften in der Kreisliga A Staffel 6? In der Vorwoche waren es Zell, Rheinblick Oberwesel und Blankenrath. Nun will Zell aber daheim dem Tabellenführer Strimmig ein Bein stellen.

Mit zwei Freitagsspielen wird der zwölfte Spieltag (der vorletzte in der Hinrunde) in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eröffnet. Spannend könnte es in Zell werden, wo der Tabellenführer Strimmig bei einem Gastgeber gastiert, der nach zwei Pflichtspielniederlagen unbedingt zurück in die Erfolgsspur will.







Artikel teilen

Artikel teilen