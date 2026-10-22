Patzen auch dieses Mal wieder die Spitzenmannschaften in der Kreisliga A Staffel 6? In der Vorwoche waren es Zell, Rheinblick Oberwesel und Blankenrath. Nun will Zell aber daheim dem Tabellenführer Strimmig ein Bein stellen.
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Mit zwei Freitagsspielen wird der zwölfte Spieltag (der vorletzte in der Hinrunde) in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eröffnet. Spannend könnte es in Zell werden, wo der Tabellenführer Strimmig bei einem Gastgeber gastiert, der nach zwei Pflichtspielniederlagen unbedingt zurück in die Erfolgsspur will.