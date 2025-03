Spannung verspricht der 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, denn sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller kommt es zu interessanten Aufeinandertreffen.

Gibt es am 18. Spieltag einen Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Staffel 6? Bereits am vergangenen Wochenende war die SG Braunshorn nach Punkten mit der SG Viertäler Oberwesel gleichgezogen, könnte dann vorbeiziehen, wenn der Primus zu Hause gegen Morshausen patzt. Allerdings hat Braunshorn eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust, muss zum Tabellensechsten nach Blankenrath. Im Keller indes greift die SG Niederburg nach einem der letzten Strohhalme, gastiert beim direkten Nachbarn Sohren. Alle Spiele finden am Sonntagnachmittag statt.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – SG Sohren/Büchenbeuren. Wenn es für Schlusslicht Niederburg noch so etwas wie einen Strohhalm im Abstiegskampf gibt, dann ist es sicherlich die Partie gegen Sohren. Schließlich sind die Gäste unmittelbarer Tabellennachbar, haben allerdings bereits neun Punkte Vorsprung. Oder, will man es optimistisch sehen: Im Falle eines Sieges könnte Niederburg auf sechs Punkte herankommen – allerdings punkten auch die anderen Teams aus dem Tabellenkeller derzeit regelmäßig.

Aufgeben ist für SGN-Spielertrainer Chris Bokumabi allerdings keine Option, der hat, solange rechnerisch noch nichts entschieden ist, Hoffnung. Die kann er aber wohl nur dann aufrechterhalten, wenn seine Mannschaft das Kellerduell für sich entscheidet. „Wir wollen in der Liga ein Signal setzen“, sagt Bokumabi, der sich intensiv mit dem Gegner beschäftigt hat und um dessen Offensivstärken weiß: „Über die Flügel sind sie immer gefährlich und vorne sorgt Stefan Müller mit seiner Schnelligkeit für Gefahr.“ Auch seine Mannschaft wurde intensiv gebrieft und ist laut Trainer gut vorbereitet auf die wichtige Partie.

SG Mosel Löf – SV Masburg. Neun Spiele nach Gang hatte die SG Mosel Löf nicht mehr verloren, hatte sich dadurch in eine gute Position im Titelrennen gebracht – um dann bei der abstiegsbedrohten SG Sohren 3:4 zu verlieren. „Die Mannschaft kann nun selbst entscheiden, ob sie wieder eine ähnliche Serie starten möchte“, sagt SG-Trainer Udo Seifert, der hofft, dass „die Niederlage hintenraus nicht noch wehtut“. Aber er ist guter Dinge, dass seine Mannschaft, die 30 katastrophale Minuten gezeigt und die Partie in dieser Phase aus der Hand gegeben hatte, ihre Lehren aus der Pleite gezogen hat.

„Allerdings wird das jetzt ein ganz anderes Spiel. Masburg verfügt über viele starke Einzelspieler, funktioniert auch als Team gut“, so Seifert. Allerdings sind die Gäste personell arg gebeutelt, weil neben den vielen Verletzten auch einige Spieler privat verhindert sind. „Wir werden mit unseren beiden Mannschaften eine Truppe stellen, aber wer aufläuft, das muss sich kurzfristig zeigen“, sagt SV-Spielertrainer Matthias Bender.

SG Ober Kostenz/Kappel – SV Binningen. Einen Ausfall muss Binningen für die Partie auf der Ober Kostenzer Asche verkraften: Sven Straßen musste gegen Niederburg (2:2) frühzeitig vom Platz, weil er keine Luft mehr bekommen hatte. Es folgten Abtransport mit dem Krankenwagen, Operation am Lungenflügel und glücklicherweise eine schnelle Entwarnung. „Er ist wieder auf dem Weg der Besserung, wird aber natürlich erst einmal ausfallen“, so sein Trainer Dennis Kohlhaas. Der musste seinen Kapitän Mirco Mono durch die Auswechslung früher bringen als geplant. Nach Langzeitverletzung sollte er langsam wieder aufgebaut werden, spielte gegen Niederburg aber 70 Minuten. In Ober Kostenz ist Mono aber von Beginn an wohl noch keine Option – auch wenn der SV-Trainer ein schweres Spiel erwartet, „das die Gastgeber sicherlich nutzen wollen, um Punkte im Abstiegskampf zu sammeln“.

Die Gastgeber brauchen die Punkte, so sieht es zumindest Spielertrainer André Spengler deutlich dringender, denn sie sind eins von vier Teams, das 15 Punkte auf dem Konto hat: „Wir müssen also von den Mannschaften noch zwei hinter uns lassen und im Endspurt um jeden Punkt kämpfen.“ Und da sei Binningen ein Gegner, gegen den man sich etwas ausrechnen müsse, gerade auf heimischem Platz.

SG Vorderhunsrück – TuS Kirchberg II. Während die Gäste in der Vorwoche den ersten Sieg seit Monaten einfuhren, läuft es bei Vorderhunsrück derzeit rund: Mit einem deutlichen Sieg gegen Masburg und einem Remis gegen Morshausen ist die Mannschaft von Alex Blatt aus dem Winter gestartet – und möchte den kleinen Lauf im Idealfall nun auch auf dem heimischen Lützer Rasen fortsetzen. „Das ist allerdings leichter gesagt als getan“, sagt Blatt, der um die Ausgeglichenheit der Liga weiß: „Das hat das vergangene Wochenende wieder gezeigt. Im Prinzip kann jeder jeden schlagen. Entscheidend sind Tagesform, Personal und Kleinigkeiten.“

Die Kirchberger wollen gegen einen erwartet kampfstarken Gegner einen ähnlichen Auftritt wie beim 3:1-Sieg gegen Cochem zeigen. „Mit drei Punkten ist unsere Auswärtsbilanz natürlich alles andere als rosig“, weiß TuS-Trainer Andreas Auler.

SG Viertäler Oberwesel – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen. Nachdem Ligaprimus Oberwesel die Partie gegen Masburg in der Vorwoche kurzfristig absagen musste, hat sich die Personalsituation vor dem Heimspiel gegen Morshausen wieder ein wenig entspannt. Alex Schwertl auf der Torhüterposition wird zwar wegen Schulterproblemen noch einige Zeit ausfallen, dafür steht Sebastian König zur Verfügung. Auch Sebastian Mitchard, Chris Jäckel, Lukas Stüber, Kevin Hochstein und Robin Dietz, die in der Vorwoche gefehlt hätten, sind wieder dabei.

Auch bei den Gästen hat sich die Situation gegenüber dem 2:2 gegen Vorderhunsrück etwas entspannt: Darvin Erdle, Niklas Becker, Lukas Ponstein könnten wieder zurück sein, dafür wird Maximilian Pies passen müssen. „Wir haben allerdings auch noch einige Fragezeichen“, sagt Coach Andy Felgner, der das Ziel hat, wieder ein gutes Spiel zu zeigen und im Idealfall Zählbares mitzunehmen. Beide Trainer erwarten ein enges Spiel, Fahning ist sich bewusst, dass seine Mannschaft sich gegenüber dem 4:2-Arbeitssieg gegen Sohren wird deutlich steigern müssen, um Zählbares zu holen.

Spvgg Cochem – FC Karbach II. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, unter anderem am vergangenen Wochenende gegen die seit Monaten sieglose Kirchberger Reserve, haben sich laut Cochems Coach Tam Nsaliwa die Voraussetzungen geändert: „Ich hoffe, dass mein Team nun keine Angst hat, kreativ zu sein. Gerade gegen eine Mannschaft, die über sehr viel Erfahrung verfügt und die in der Lage ist, unsere Schwächen und Fehler eiskalt auszunutzen.“ Er erhofft sich allerdings, dass seine Elf eine Reaktion auf zwei zuletzt schwächere Auftritte zeigt und vor heimischem Publikum an die vergangenen Leistungen anknüpfen kann.

SV Blankenrath – SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach. Auch wenn seine Mannschaft das Hinspiel deutlich mit 5:0 für sich entscheiden konnte, sieht Braunshorns Coach Mirko Bernd die Rollen keinesfalls klar verteilt: „Blankenrath ist mit Blick auf den Kader und die spielerische Komponente genauso in der Lage oben mitzuspielen, wie wir es momentan tun.“ Dass sein Team derzeit so gut dasteht – die SG ist punktgleich mit Tabellenführer Oberwesel – liegt seiner Meinung nach daran, dass jeder einen großen Willen und eine hohe Bereitschaft auf den Platz bringt, obwohl „wir personell und körperlich noch nicht so aufgestellt sind, wie es sein müsste“. Auch gegen Blankenrath fehlen Felix von Mezynski (Urlaub), Alex Merg (gesundheitlich noch angeschlagen), Marc Morin (Innenbandanriss Knie), Rene Fries (Arbeit) neben den Langzeitverletzten. Janis Leidig wird nach zwei sehr starken Spielen auf dem Feld jetzt im Tor stehen. „Wie er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, war vorbildlich, jetzt ist er aber dran. Wobei Lorenz Michel zwei fehlerfreie Spiele gemacht hat“, sagt Bernd.

Gastgeber Blankenrath, das unter der Woche noch das Kreispokalspiel gegen den SV Wittlich (1:2) bestritt, steht personell derzeit gut da – und auch mit den Auftritten ist Coach Mario Weirich zufrieden. Mit dem 0:5 im Hinspiel war er es indes nicht. „Das war eines unserer schlechtesten Spiele, das wollen wir dieses Mal besser machen“, sagt er.