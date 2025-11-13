Kohlhaas: Nach vier Jahren ist im Sommer Schluss

Zwei Spiele am Freitag, eines am Samstag, vier am Sonntag – mit einem entzerrten Spieltag verabschieden sich die Teams der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 in die Winterpause. Von zwei Ausnahmen abgesehen.
Lesezeit 6 Minuten
Außer für zwei Mannschaften – Rheinböllen und Boppard müssen für das Nachholspiel am 22. November noch einmal nachsitzen – steht für den großen Rest in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 der letzte Spieltag des Jahres an.SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach – TuS Rheinböllen (Fr.