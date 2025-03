Durch die 0:3-Niederlage beim Zweiten FC Urbar ist der Rückstand zum rettenden Ufer der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 von drei auf fünf Zähler angewachsen für den Tabellenletzten SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen. Der hat am Sonntag (14.30 Uhr) gleich die nächste schwere Aufgabe vor der Brust, wenn der SV Reinhardt’s Elf und damit der Tabellenvierte zu Gast ist.

Die vom ehemaligen Karbacher Stürmer Enrico Köppen (28 Tore) gecoachte Mannschaft ist mit drei Siegen ins neue Jahr gestartet, am Mittwoch gewann die Reinhardt’s Elf daheim auf dem Asterstein das Nachholspiel gegen Niederwerth mit 4:2. „Sie werden natürlich alles daran setzen, oben dranzubleiben“, weiß auch SG-Trainer Andreas Conrad. Dranbleiben will aber auch sein Team – nämlich an den Nichtabstiegsplätzen. „Vor dem Hintergrund wird es sicherlich ein intensives Spiel werden“, mutmaßt Conrad: „Ein Schlüssel zum Erfolg wird sicherlich sein, Top-Torjäger Köppen in den Griff zu bekommen.“