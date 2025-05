Noch drei Spiele haben die SG Zell und die SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zu absolvieren. Für Zells spielenden Co-Trainer Klaus Fahrenkrog sind es zugleich die letzten drei Spiele in Zell.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Mehring (So., 14.30 Uhr, in Bullay). Während die SG Zell am vergangenen Wochenende wegen der Verlegung der Partie auf den kommenden Mittwoch bei Morbach II spielfrei hatte, schoss sich Gegner Mehring vor dem direkten Aufeinandertreffen auf dem Bullayer Rasenplatz schon einmal warm, gewann 11:0 gegen die bereits abgestiegene SG Moseltal Maring. „Das ist natürlich eine Ansage“, sagt SG-Coach Klaus Fahrenkrog: „Das zeigt klar, dass sie den zweiten Platz unbedingt halten wollen.“ Doch seine Mannschaft will dem Favoriten Paroli bieten, auch deswegen, weil das Spiel wegen der dort stattfindenden Kirmes nach Bullay verlegt wurde und weil Fahrenkrog viele Zuschauer erwartet: „Wir wollen zeigen, dass wir es dem Gegner so schwer wie möglich machen, wenn wir personell besser besetzt sind.“ Tatsächlich könnte sich die Personalsituation wieder ein wenig verbessern, Niklas Batz und Jonas Münster haben zwar noch Trainingsrückstand, Letzterer könnte aber eine Option für den Kader sein, Felix Görgen kehrt nach abgesessener Rotsperre wieder zurück, Dominik Binz ist wieder voll dabei. Indes steht fest, dass Fahrenkrog der SG in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird, aus beruflichen und privaten Gründen wechselt er zum A-Ligisten SV Masburg.

SG Bremm – SV Wittlich (So., 14.45 Uhr). Für Bremms Coach Jan Braun ist die Partie gegen den Tabellennachbarn aus Wittlich ein Spiel um die goldene Ananas, in dem es für seine Mannschaft vor allem darum gehen soll, den Lernprozess fortsetzen. Aus Sicht des Trainers bedeutet das auch, dass Fehler minimiert werden müssen, die Anweisungen von außen angenommen und befolgt werden sollen und dass Trainingsinhalte umgesetzt werden. Brauns Blick geht also schon in die kommende Saison – und in die möchte er mit einer ordentlichen Vorbereitung einsteigen. Dass die besser wird, wenn es vorher noch das eine oder andere Erfolgserlebnis gibt, weiß auch der Trainer: „Für die gute Stimmung, das Selbstvertrauen, das Tabellenbild und eben vor allem für die Motivation im Hinblick auf die kommende Saison wollen wir gerne noch mal einen Dreier landen.“ Die Duelle gegen Wittlich seien in der Vergangenheit meist hitzig gewesen, im Hinspiel gab es ein 2:2, da hatte die SG, so zumindest die Ansicht des Trainers, zwei Punkte liegen lassen. Braun muss verletzungsbedingt auf Tim Straub, Philipp Liel, Markus Tütenberg und Marius Schneider verzichten, zudem fehlt Kilian Schneiders aus privaten Gründen und Jan Goldschmidt ist angeschlagen. „Bei den Verletzten werden wir definitiv kein Risiko eingehen, sondern warten, bis alles auskuriert“, so der Coach mit Blick darauf, dass es am Ende eben doch nur um die goldene Ananas geht.