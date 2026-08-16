Kreisliga A Staffel 6 Kirchberg II ist einziges Team mit maximaler Ausbeute Sina Ternis 16.08.2026, 20:30 Uhr

i Aufsteiger SG Werlau/Urbar (grüne Trikots) hat sich am zweiten Spieltag für die 0:5-Auftaktpleite gegen Kirchberg II rehabilitiert und mit 5:1 in Gemünden bei der SG Dickenschied gewonnen. B&P Schmitt

Eine Mannschaft hat die maximale Ausbeute erzielt, Baybachhöhe oder Rheinböllen können im direkten Duell noch nachziehen und zwei Teams warten nach zwei Spieltagen noch auf ihre ersten Punkte – so ist die Situation in der Kreisliga A Staffel 6.

Der alte Tabellenführer ist auch der neue Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Die Reserve des TuS Kirchberg blieb auch gegen den SSV Boppard ohne Gegentor und ist aktuell das einzige Team, das die maximale Punktausbeute eingefahren hat.







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