Kreisliga A Staffel 6
Kirchberg II hofft auf Lichtblick gegen Rheinblick 
Der TuS Kirchberg II um Tjark Klein (in Gelb) bekam zuletzt öfter einen „mit“, der letzte Sieg datiert vom 13. September und dem
Der TuS Kirchberg II um Tjark Klein (in Gelb) bekam zuletzt öfter einen „mit“, der letzte Sieg datiert vom 13. September und dem 3:1 beim SC Weiler um Torwart Jonas Huhn. Seitdem hat Kirchberg II viermal in Folge verloren und ist von Rang eins auf sieben abgestürzt. Am Sonntag (12.30 Uhr) trifft die TuS-Reserve auf den Zweiten Rheinblick. Auch der inskonstante SC Weiler (11.) hat Heimrecht am Sonntag (15 Uhr) – und zwar gegen den seit sieben Spielen siegreichen Dritten SG Zell.
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Kurios: Am vergangenen zehnten Spieltag gab es in der A Staffel 6 nur Heimsiege in den sieben Partien. Unwahrscheinlich, dass es am elften Spieltag ähnlich wird, denn die Top 5 der Liga spielen allesamt auswärts.

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Während sich Strimmig, Rheinblick (beide 25 Punkte) und Zell (22 Zähler) oben ein wenig abgesetzt haben, geht es in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 im Tabellenkeller eng zu. Da hat mit Schlusslicht Boppard vor allem eine Mannschaft ehrgeizige Ziele, will die Abstiegsränge bis zum Winter verlassen.
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