Kreisliga A Staffel 6 Kirchberg II hofft auf Lichtblick gegen Rheinblick Sina Ternis 16.10.2026, 08:00 Uhr

i Der TuS Kirchberg II um Tjark Klein (in Gelb) bekam zuletzt öfter einen „mit“, der letzte Sieg datiert vom 13. September und dem 3:1 beim SC Weiler um Torwart Jonas Huhn. Seitdem hat Kirchberg II viermal in Folge verloren und ist von Rang eins auf sieben abgestürzt. Am Sonntag (12.30 Uhr) trifft die TuS-Reserve auf den Zweiten Rheinblick. Auch der inskonstante SC Weiler (11.) hat Heimrecht am Sonntag (15 Uhr) – und zwar gegen den seit sieben Spielen siegreichen Dritten SG Zell. hjs-Foto

Kurios: Am vergangenen zehnten Spieltag gab es in der A Staffel 6 nur Heimsiege in den sieben Partien. Unwahrscheinlich, dass es am elften Spieltag ähnlich wird, denn die Top 5 der Liga spielen allesamt auswärts.

Während sich Strimmig, Rheinblick (beide 25 Punkte) und Zell (22 Zähler) oben ein wenig abgesetzt haben, geht es in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 im Tabellenkeller eng zu. Da hat mit Schlusslicht Boppard vor allem eine Mannschaft ehrgeizige Ziele, will die Abstiegsränge bis zum Winter verlassen.







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