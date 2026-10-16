Kurios: Am vergangenen zehnten Spieltag gab es in der A Staffel 6 nur Heimsiege in den sieben Partien. Unwahrscheinlich, dass es am elften Spieltag ähnlich wird, denn die Top 5 der Liga spielen allesamt auswärts.
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Während sich Strimmig, Rheinblick (beide 25 Punkte) und Zell (22 Zähler) oben ein wenig abgesetzt haben, geht es in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 im Tabellenkeller eng zu. Da hat mit Schlusslicht Boppard vor allem eine Mannschaft ehrgeizige Ziele, will die Abstiegsränge bis zum Winter verlassen.