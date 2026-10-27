Kreisliga A Staffel 6 Kellerduell Boppard gegen Werlau/Urbar steht an Sina Ternis 27.10.2026, 12:00 Uhr

i Die SG Werlau/Urbar um Trainer Torsten Schneider blickt dem wichtigen Auswärtsspiel beim SSV Boppard entgegen. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Kellerduell im Buchenauer Bomag-Stadion an. Christian Kiefer

Der SSV Boppard und die SG Werlau/Urbar beenden die Hinrunde in der Kreisliga A Staffel 6 bereits am Mittwoch. Die Partie wurde vorgezogen – und ist ohne Frage für beide eine wichtige.

Von einem Alles-oder-nichts-Spiel will Ufuk Kurt, Spielertrainer des SSV Boppard, vor der letzten Hinrundenpartie der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, die bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) stattfindet, zwar noch nicht reden, aber er macht die Wichtigkeit der Heimpartie gegen den direkten Tabellennachbarn SG Werlau/Urbar schon deutlich.







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