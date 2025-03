Kein Kaltstart für das COC-Duo

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 geht es am Wochenende auch offiziell wieder los. Allerdings haben sowohl die SG Bremm als auch die SG Zell bereits Pflichtspiele bestritten. Die liefen allerdings nicht unbedingt erfolgreich.

Für beide Mannschaften ist es kein Kaltstart, wenn am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 der 16. und erste offizielle Spieltag nach der Winterpause über die Bühne geht: Die SG Zell hatte bereits vor zwei Wochen ein Nachholspiel, die SG Bremm musste an Fastnachtssonntag im Pokal ran. Nun haben beide Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe vor der Brust.

SV Dörbach – SG Bremm (Sa., 18 Uhr). Im Vergleich zum Kreispokal-Viertelfinale und der 2:4-Niederlage in Nörtershausen darf sich SGB-Coach Jan Braun über den einen oder anderen Rückkehrer freuen. So steht beispielsweise „Karnevalsprinz“ und Torhüter Florian Bauer wieder zur Verfügung. Auch Philipp Liel (Urlaub) und die zuletzt angeschlagenen Philipp Hirschen und Jan Goldschmidt sollten wieder dabei. Das alles wird laut Braun auch nötig sein, schließlich erwartet er mit dem Sechsten Dörbach (ein Punkt weniger als der Vierte Bremm) einen vor allem in der Offensive gut besetzten Gegner, der „über eine brutale Geschwindigkeit und Effektivität verfügt“. Dennoch würde der Bremmer Coach nach vier Remis und einer Niederlage vor dem Winter gern wieder zurück in die Erfolgsspur.

SG Zell/Bullay/Alf – SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen (So., 15 Uhr, in Zell). Durch die 2:3-Niederlage im Nachholspiel beim SV Wittlich verpasste es Zell vor zwei Wochen, den Anschluss an die oberen Tabellenregionen herzustellen. Auch der letzte Test beim A-6-Abstiegskandidaten SG Sohren vor neun Tagen ging 0:3 verloren. Dennoch ist der spielende Co-Trainer Klaus Fahrenkrog überzeugt davon, dass seine Mannschaft nun gewillt ist, eine Reaktion zu zeigen. Dabei mahnt er vor dem frühen Pressing der Gäste, die Achter sind und zwei Punkte weniger haben als der Siebte Zell. „Die wollen uns sicherlich ihr Spiel aufdrängen und in der Tabelle vorbeiziehen“, mutmaßt er. Das gelte es zu verhindern. Dabei muss er allerdings auf Dominik Binz (Muskelfaserriss), Jonas Münster (Innenbandteilabriss) und Niklas Batz (Leistenverletzung) verzichten.