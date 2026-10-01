Bislang ist der SV Strimmig noch ungeschlagen. Allerdings reist der Spitzenreiter der A Staffel 6 am Freitag auf den „sagenumwobenen“ Platz in Lütz zu einer selbstbewussten SG Vorderhunsrück – und das ohne ihren Trainer David Angsten.
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Nur fünf Partien finden am Tag-der-Deutschen-Einheit-Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt. Sowohl die Begegnung Baybachhöhe (6.) gegen den Elften Weiler (am Dienstag um 19.30 Uhr in Gondershausen) als auch das Spiel von Schlusslicht Boppard gegen den Neunten Bremm (erst am 20.