Kreisliga A Staffel 6 Kappt die SG Vorderhunsrück die Strimmiger Siegesserie? Sina Ternis 01.10.2026, 14:30 Uhr

i Mit dem 7:1 gegen den VfB Baybachhöhe (in Blau) setzte der SV Blankenrath um Spielertrainer Jan Simon ein Ausrufezeichen. Geht es am Freitag (20 Uhr) in Hausbay beim Zehnten SG Braunshorn für den Fünften Blankenrath so weiter? Baybachhöhe muss die herbe Klatsche noch ein paar Tage verdauen. Das Heimspiel in Gondershausen gegen den SC Weiler findet erst am Dienstag statt. Mark Dieler

Bislang ist der SV Strimmig noch ungeschlagen. Allerdings reist der Spitzenreiter der A Staffel 6 am Freitag auf den „sagenumwobenen“ Platz in Lütz zu einer selbstbewussten SG Vorderhunsrück – und das ohne ihren Trainer David Angsten.

Nur fünf Partien finden am Tag-der-Deutschen-Einheit-Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt. Sowohl die Begegnung Baybachhöhe (6.) gegen den Elften Weiler (am Dienstag um 19.30 Uhr in Gondershausen) als auch das Spiel von Schlusslicht Boppard gegen den Neunten Bremm (erst am 20.







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