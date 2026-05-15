Kreisliga A Staffel 9 Im Mosel-Derby geht’s „nur“ noch ums Prestige Sina Ternis 15.05.2026, 11:39 Uhr

i Das Hinspiel in Zell gewann Bremm (grüne Trikots) mit 1:0. Nun kommt es am Sonntag (14.45 Uhr) zum Rückspiel im Mosel-Derby in Bremm. Mark Dieler

Auch wenn es eigentlich um nichts mehr geht, so geht es doch um viel am Sonntag auf dem Bremmer Rasen, wo die heimische SG den Lokalrivalen von der SG Zell empfängt. Die einen wollen eine Serie fortsetzen, die andere sie zum Reißen bringen.

Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 steht ganz im Zeichen des Derbys zwischen Bremm und Zell.SG Altrich – SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Burg/Enkirch (So., 14.30 Uhr). Während der Mont Royaler Abstieg seit geraumer Zeit feststeht, geht es für die Gastgeber noch um alles.







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