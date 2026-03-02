SSV Boppard Hild hört im Sommer auf, Kurt wird Nachfolger Sina Ternis 02.03.2026, 14:53 Uhr

i Michael Hild geht in seine letzte Halbserie als Trainer des A-Klasse-Abstiegskandidaten SSV Boppard. Im Sommer hört Hild auf, Ufuk Kurt wird sein Nachfolger. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

24 Jahre lang war Michael Hild beim SSV Boppard in verschiedenen Ämtern aktiv, nun kehrt der Coach des A-Ligisten dem Fußball erst einmal den Rücken zu, will Zeit für seine Familie haben. Sein Nachfolger steht fest und soll einen Umbruch einläuten.

Ein wenig hatte sich die Entscheidung schon angedeutet, nun hat Michael Hild sie endgültig getroffen: Nachdem er 24 Jahre lang in verschiedenen Trainerämtern, von der F-Jugend bis zu den Senioren, aktiv war, ist im Sommer erst einmal Schluss: Hild wird sein Amt als Trainer beim SSV Boppard, der als Zwölfter auf dem ersten Abstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 steht, niederlegen und will sich erst einmal voll und ganz seiner Familie ...







Artikel teilen

Artikel teilen