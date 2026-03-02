24 Jahre lang war Michael Hild beim SSV Boppard in verschiedenen Ämtern aktiv, nun kehrt der Coach des A-Ligisten dem Fußball erst einmal den Rücken zu, will Zeit für seine Familie haben. Sein Nachfolger steht fest und soll einen Umbruch einläuten.
Lesezeit 2 Minuten
Ein wenig hatte sich die Entscheidung schon angedeutet, nun hat Michael Hild sie endgültig getroffen: Nachdem er 24 Jahre lang in verschiedenen Trainerämtern, von der F-Jugend bis zu den Senioren, aktiv war, ist im Sommer erst einmal Schluss: Hild wird sein Amt als Trainer beim SSV Boppard, der als Zwölfter auf dem ersten Abstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 steht, niederlegen und will sich erst einmal voll und ganz seiner Familie ...