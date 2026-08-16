In der Fußball-Kreisliga A 5 überrascht die SG Landskrone Heimersheim mit einem Coup und übernimmt die Spitze. Grafschaft feiert dank Dreierpacker Brandt.
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Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hat die SG Landskrone Heimersheim dank des nächsten Coups bei der SG Ettringen/St. Johann die Tabellenführung übernommen, während sich der FC Plaidt und die SG Ahrtal ohne Sieger trennten. Die Partie zwischen der SG Niederzissen/Wehr und der FSG Vordereifel wurde dagegen kurzfristig abgesetzt, da mehrere Spieler der Gäste bei der Bekämpfung der Waldbrände in Langscheid und Arft im Einsatz waren. ...