Kreisliga A Staffel 6 Hausbay rutscht erstmals in die Abstiegszone ab Sina Ternis 26.04.2026, 19:47 Uhr

i Matchwinner: Mladen Markota (in Blau) bereite das 1:0 vor und machte das 2:0 und 3:0 selbst beim 3:0-Heimsieg seines Tabellenführers SV Binningen gegen die SG Dickenschied/Gemünden (links Raphael Kauer, rechts Benno Kleid). Sascha Berkele. Sascha Berkel

Es bleibt spannend in der Kreisliga A Staffel 6, sowohl oben als auch unten. Das Spitzenduo Binningen und Morshausen gewann seine Spiele, unten musste Weiler nach einer denkwürdigen Niederlage gegen Ellenz-Poltersdorf etwas abreißen lassen.

Zwei Mannschaften waren definitiv die großen Verlierer des fünftletzten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Hausbay, das durch eine 0:1-Niederlage in Cochem erstmals unter den Strich rutschte, und Weiler, das daheim gegen Ellenz-Poltersdorf durchaus unglücklich unterlag.







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