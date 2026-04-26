Es bleibt spannend in der Kreisliga A Staffel 6, sowohl oben als auch unten. Das Spitzenduo Binningen und Morshausen gewann seine Spiele, unten musste Weiler nach einer denkwürdigen Niederlage gegen Ellenz-Poltersdorf etwas abreißen lassen.
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Zwei Mannschaften waren definitiv die großen Verlierer des fünftletzten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Hausbay, das durch eine 0:1-Niederlage in Cochem erstmals unter den Strich rutschte, und Weiler, das daheim gegen Ellenz-Poltersdorf durchaus unglücklich unterlag.