Für die SG Niederburg wird die Lage immer prekärer

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 haben von den Top 5 zum Start nach der Winterpause vier gewonnen, einzig Masburg kassierte eine Niederlage. Im Tabellenkeller indes wird es duster für Niederburg.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – TuS Kirchberg II 4:0 (2:0). Während die Gastgeber durch den Sieg den Blick noch einmal nach oben richten können, wird die Lage für die Kirchberger Reserve im Tabellenkeller immer unentspannter. Dessen ist sich zumindest Coach Andreas Auler bewusst, dessen scheint sich, so zumindest Aulers Gefühl, aber ein Teil der Mannschaft noch nicht bewusst zu sein. „Es ist anscheinend noch nicht bei allen angekommen, um was es geht“, sagtd er nach der „völlig verdienten Niederlage“ in Gondershausen. Tatsächlich hatte seine Mannschaft während der 90 Minuten nur einen gefährlichen Torabschluss, als Tizian Maus im SG-Tor den Anschlusstreffer zum möglichen 2:1 mit einer Glanzparade verhinderte.

Mehr ließen die Gastgeber dann allerdings nicht mehr zu, dominierten die Partie nach Belieben und zeigten sich vor allem auch offensiv wieder stark, auch weil stark besetzt. Yannick Halfmann, Lukas Ponstein und Tim Rohbeck gaben den Gastgebern noch einmal zusätzliche Qualität im Spiel nach vorne. „Erst nach dem 3:0 haben wir weniger Aufwand betrieben, hatten aber trotzdem noch gute Gelegenheiten, um das Ergebnis nach oben zu schrauben“, sagte ein zufriedener Morshausener Coach Andy Felgner.

Tore: 1:0 Lukas Klumb (17.), 2:0 Darvin Erdle (22.), 3:0 Niklas Becker (47.), 4:0 Tim Rohbeck (88.).

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld 0:1 (0:1). In Niederburg muss man sich wohl langsam ernsthaft mit dem Szenario eines Abstiegs in die B-Klasse befassen bei nun zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, den viertletzten Rang elf. Gegen Braunshorn stand am Ende eine knappe und sicherlich vermeidbare Niederlage, und es steht vor allem die Erkenntnis, dass der Rückstand zum rettenden Ufer mittlerweile schon zehn Zähler beträgt. Bei den Gästen war Coach Mirko Bernd voll des Lobes für seine Elf. Schon im Vorfeld waren einige Leistungsträger weggebrochen, während der Partie musste Bernd drei weitere verletzungsbedingt auswechseln. „Trotzdem haben die Jungs mit einem unbändigen Willen die Null verteidigt“, sagte er. Großen Anteil am Dreier hatte Keeper Lorenz Michel. „Wir hatten mit Lorenz am Ende einen überragenden Keeper im Tor – und mit Janis Leidig einen weiteren im Feld. Was er als Torwart draußen abgerissen hat, war geil. Wir wussten, dass es enorm schwer werden würde, und wenn man dann 1:0 gewinnt, ist es doppelt schön“, so Bernd.

Niederburgs Spielertrainer Chris Bokumabi haderte mit dem Ergebnis: „Der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann, ist der, dass wir in Halbzeit eins zu unruhig und zu wenig spielerisch aufgetreten sind.“ Der Gegner sei einmal gefährlich vors Tor gekommen und habe direkt getroffen.

Tor: 0:1 Tobias Retzmann (40.).

SG Mosel Löf – SV Binningen 2:1 (0:0). Erst in der Schlussphase, zumindest mit Blick auf die Tore, nahm die Partie Fahrt auf: Acht Minuten vor dem Ende waren die Gäste in Führung gegangen, binnen fünf Minuten drehten die Hausherren das Spiel aber zu ihren Gunsten – und bleiben damit dran an der Tabellenspitze. „Wenn Binningen das 1:0 nicht gemacht hätte, wäre das Spiel wohl 0:0 ausgegangen“, sagte Löfs Coach Udo Seifert. Spielerisch war er allerdings nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, lobte aber die Gäste aus Binningen, „die uns in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft haben“. Unterm Strich sei es sicherlich ein glücklicher und nicht unbedingt verdienter Sieg gewesen.

Mit Halbzeit eins indes war Binningens Coach Dennis Kohlhaas sehr zufrieden, allerdings gab es ein Manko: „Dass wir unsere Chancen nicht verwertet haben. Wir müssen eigentlich mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen.“ Doch ein ums andere Mal scheiterte seine Offensivreihe am starken Kevin Michels im Löfer Kasten. Und so blieb für Kohlhaas die Erkenntnis, „dass wir uns kaum etwas vorwerfen können und eine Leistung gezeigt haben, auf die wir aufbauen können“.

Tore: 0:1 Carsten Kasper (82.), 1:1 Moritz Johann (84.), 2:1 Jan Möntenich (87.).

SG Ober Kostenz/Kappel – FC Karbach II 3:2 (1:1). Zweimal lagen die Hausherren zurück, zweimal kamen sie wieder – und haben durch den Sieg erst einmal die Abstiegsplätze verlassen, sind aufgrund des besseren Torverhältnisses sogar an der Karbacher Reserve vorbeigezogen. Der Sieg, darin waren sich der Ober Kostenzer Spielertrainer André Spengler und sein FCK-Gegenüber Christopher Frensch einig, war durchaus verdient, dennoch ärgerte sich der Gäste-Coach über liegen gelassene Punkte. „Wenn es einen Preis für die dümmste Mannschaft gäbe, wären wir ganz weit vorn“, sagte er und spielte auf die Gegentore, auf die schlecht ausgespielten Konter und auf die Gelb-Rote Karte für Berkem Eral an. Allerdings: „Wir hatten die Spielkontrolle und mehr Chancen“, befand Spengler – und da konnte ihm Frensch nicht widersprechen. Randnotiz: Die beiden Karbacher Treffer fielen durch zwei Oldies: Reyad David, der kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, und der 43-jährige Stefan Preuß trafen für die FCK-Reserve.

Tore: 0:1 Reyad David (21.), 1:1 Nico Rodenbusch (39.), 1:2 Stefan Preuß (66.), 2:2 Noah Friedrich (67.), 3:2 Peter Sauer (88.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Berkem Eral (63./Karbach II).

i Auch wenn Cochems Max Kusbach (in Blau) den ehemaligen Blankenrather Coach Felix Fuchs, der nun "nur" noch Spieler ist, hier bei der Ballanahme hindert, das 1:0 von Fuchs beim Blankenrather 3:0-Heimsieg konnten weder Kusbach noch seine Teamkollegen verhindern. Dennis Irmiter

SV Blankenrath – Spvgg Cochem 3:0 (1:0). „Die haben drei Tore geschossen und dadurch sicherlich verdient gewonnen“, sagte Cochems Coach Tam Nsaliwa. Der war allerdings überrascht über die Art und Weise, wie die Gastgeber den Sieg errungen hatten. Aus dem Hinspiel hatte er den SV auch als spielstarke Mannschaft in Erinnerung. Davon sei aber dieses Mal nicht viel zu sehen gewesen, „die haben vorwiegend mit langen Bällen agiert und waren robust in den Zweikämpfen“. Und die ersten beiden Treffer erzielten die Hausherren nach Eckbällen, gerade Tor zwei „hat Cochem dann den Stecker gezogen“, wie Blankenraths Trainer Mario Weirich befand. Der war absolut zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und der Ansicht, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war. Er sagte aber auch: „Cochem war spielerisch schon richtig stark, aber wir haben defensiv nichts zugelassen.“

Tore: 1:0 Felix Fuchs (24.), 2:0 und 3:0 Jens Mansour (55., 62.).

SG Viertäler Oberwesel – SG Sohren/Büchenbeuren 4:2 (2:2). Auch wenn Oberwesels Coach Christoph Fahning einen verdienten Sieg seiner Mannschaft gesehen hatte, war er nicht mit allem zufrieden. Sein Team hatte druckvoll begonnen, war relativ schnell mit 2:0 in Führung gegangen, dann kam es zu zwei strittigen Roten Karten, eine für die Gastgeber, eine für die Gäste und ein Abflachen der Partie. So zumindest Fahnings Sicht auf die Dinge. Sein Gegenüber Dominik Kunz fand sehr wohl, dass seine Mannschaft nach dem 0:2 ordentlich spielte, sich den zwischenzeitlichen Ausgleich dann auch verdiente. Allerdings geriet sein Team dann durch ein Eigentor wieder in Rückstand, musste aufmachen – und kassierte in der Folge noch den vierten Gegentreffer. Kunz war zufrieden, schließlich war seine Mannschaft enorm ersatzgeschwächt, Keeper Tim Jakobs war mit Rot runtergeflogen, zwei Spieler mussten verletzt raus. „Die waren schon sehr robust, haben Mittel gewählt, die nicht immer fair waren“, sagte Kunz.

Tore: 1:0 Sebastian Mitchard (2.), 2:0 Jonas Strunk (23.), 2:1 Lucas Ariel Caputo (38.), 2:2 Viktor Stehle (45.+3), 3:2 Stefan Müller (71./Eigentor), 4:2 Mitchard (74.).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karte für Jonas Henzel (20./Oberwesel) und Rote Karte für Tim Jakobs (Sohren) wegen Notbremse (22.).

SG Vorderhunsrück – SV Masburg 3:0 (3:0). Ein Stück weit war es Genugtuung für Vorderhunsrücks Coach Alex Blatt, dessen Team aus seiner Sicht einen hochverdienten Sieg eingefahren hat. Genugtuung deswegen, weil sein Gegenüber Matthias Bender nach dem 5:0 im Hinspiel gesagt hatte, dass Vorderhunsrück „nicht immer nur den Ball“ trifft. „Dieses Mal haben wir ihn offensichtlich besser getroffen als Masburg“, konterte Blatt, der mit der Intensität des Spiels seiner Mannschaft absolut zufrieden war. „Wir waren komplett präsent in den Zweikämpfen, haben viele erste und zweite Bälle gewonnen, das war schon gut.“

Hinzu komme, dass sein Team gerade bei Standards brandgefährlich ist. Das 1:0 war durch einen direkt verwandelten, das 2:0 durch einen hoch nach vorne geschlagenen Freistoß gefallen, lediglich dem 3:0 war ein Chipball aus dem Spiel heraus vorausgegangen. Masburgs Coach Matthias Bender sprach von einem „unbespielbaren Platz“, den seine Mannschaft nicht angenommen hat. „Der Gegner hat es gut gemacht, bei uns war es die Folge einer sehr schlechten Vorbereitung“, bilanzierte er.

Tore: 1:0 Lars Liebsch (14.), 2:0 Tobias Zenz (32.), 3:0 Niklas Schneider (39.).