Anders als ursprünglich geplant, muss am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 nur die SG Bremm auswärts ran, reist am Sonntag zum Tabellendritten nach Föhren. Die ebenfalls für Sonntag angesetzte Partie zwischen der FV Morbach II und der SG Zell/Bullay/Alf wurde indes auf Mittwoch, 14. Mai (19 Uhr), verlegt. Beide Mannschaften plagen derzeit große Personalprobleme – und so war eine Einigung über eine Spielverlegung schnell erzielt.

SV Föhren – SG Bremm (So., 14.30 Uhr). Während die Gastgeber noch auf Tuchfühlung zu Relegationsrang zwei sind, geht es für Bremm auf dem Föhrener Rasenplatz eigentlich um nichts mehr: Die Mannschaft von Coach Jan Braun steht mit 30 Zählern auf Rang acht, kann lediglich noch Positionen gutmachen oder abrutschen, da es gerade im Mittelfeld der Tabelle enorm eng zugeht. Rang fünf, den Trittenheim aktuell inne hat, und Rang elf, auf dem Bremms Lokalrivale Zell steht, trennen gerade einmal sechs Punkte voneinander – Bremm reiht sich mittendrin ein, könnte im Endtableau auch noch auf Platz fünf springen, holte zuletzt aber deutlich zu viele Unentschieden – auch, weil die Konstanz im Kader fehlte.

Eigentlich war der breite Kader in dieser Spielzeit der Bremmer Trumpf, das könnte aber dieses Mal anders werden, denn mit Tim Straub, Paul Treis und Marius Schneider sind drei Spieler verletzt, zudem fehlen Philipp Hirschen und Marco Gietzen aus privaten Gründen und hinter Jan Goldschmidt, Marcel Kranz sowie Philipp Liel stehen Fragezeichen. Dass mit Erik Boos, Kilian Schneiders und Gianluca Knapp drei Akteure zurückkommen, relativiert sich dadurch wieder, dass Braun für das Spitzenspiel der Reserve gegen Ellscheid II den einen oder anderen Akteur abgeben wird. Dennoch sieht er in dem Spiel gegen Föhren ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheidet. „Auch wenn Föhren schon als Favorit ins Spiel geht“, so Braun.