Neuer Co-Trainer ab Sommer Fels folgt in Dickenschied/Gemünden auf Kauer Sina Ternis 03.02.2026, 13:02 Uhr

i Raphael Kauer (rechts) wird im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel hängen und der SG Dickenschied/Gemünden nicht mehr zur Verfügung stehen. Auf ihn folgt Rico Fels, aktuell Spielertrainer beim VfL Simmertal II. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Die SG Dickenschied/Gemünden setzt auf Vertrautheit und holt mit Rico Fels einen ehemaligen Spielertrainer der SG Alteburg als neuen Co-Trainer für den im Sommer scheidenden Raphael Kauer.

Querverbindungen gibt es zweifelsfrei zwischen der SG Dickenschied/Gemünden und Rico Fels. Der 33-Jährige übernimmt ab Sommer das Amt des spielenden Co-Trainers beim Tabellensechsten der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 und folgt damit auf Raphael Kauer, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird.







Artikel teilen

Artikel teilen