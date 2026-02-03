Die SG Dickenschied/Gemünden setzt auf Vertrautheit und holt mit Rico Fels einen ehemaligen Spielertrainer der SG Alteburg als neuen Co-Trainer für den im Sommer scheidenden Raphael Kauer.
Querverbindungen gibt es zweifelsfrei zwischen der SG Dickenschied/Gemünden und Rico Fels. Der 33-Jährige übernimmt ab Sommer das Amt des spielenden Co-Trainers beim Tabellensechsten der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 und folgt damit auf Raphael Kauer, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird.