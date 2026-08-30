Kreisliga A Staffel 6
Ex-Rheinböllener entscheiden Spiel für SG Rheinblick
Die Vorderhunsrücker Abwehr stand in Lütz gut gegen den SSV Boppard (links Nijas Ilyasov), trotzdem kamen die Gastgeber um Torma
Die Vorderhunsrücker Abwehr stand in Lütz gut gegen den SSV Boppard (links Nijas Ilyasov), trotzdem kamen die Gastgeber um Tormann Julian Retzmann (rechts) nicht über ein 1:1 gegen die Rheintaler hinaus.
B&P Schmitt

Nach vier Spieltagen sind in der A Staffel 6 noch drei Teams ohne Niederlage: Kirchberg II, Aufsteiger Strimmig und Baybachhöhe, das allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Dickenschied/Gemünden wartet weiter auf die ersten Punkte. 

Lesezeit 6 Minuten
Die emotionale Rückkehr von Rheinblicks Coach Rafael Sousa zum TuS Rheinböllen ist zugleich eine erfolgreiche gewesen. Seine Mannschaft gewann das Duell zweier Favoriten in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit 2:1, Matchwinner waren dabei ausgerechnet zwei ehemalige Rheinböllener Spieler.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport