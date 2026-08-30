Nach vier Spieltagen sind in der A Staffel 6 noch drei Teams ohne Niederlage: Kirchberg II, Aufsteiger Strimmig und Baybachhöhe, das allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Dickenschied/Gemünden wartet weiter auf die ersten Punkte.
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Die emotionale Rückkehr von Rheinblicks Coach Rafael Sousa zum TuS Rheinböllen ist zugleich eine erfolgreiche gewesen. Seine Mannschaft gewann das Duell zweier Favoriten in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit 2:1, Matchwinner waren dabei ausgerechnet zwei ehemalige Rheinböllener Spieler.