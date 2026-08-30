Kreisliga A Staffel 6 Ex-Rheinböllener entscheiden Spiel für SG Rheinblick Sina Ternis 30.08.2026, 19:32 Uhr

i Die Vorderhunsrücker Abwehr stand in Lütz gut gegen den SSV Boppard (links Nijas Ilyasov), trotzdem kamen die Gastgeber um Tormann Julian Retzmann (rechts) nicht über ein 1:1 gegen die Rheintaler hinaus. B&P Schmitt

Nach vier Spieltagen sind in der A Staffel 6 noch drei Teams ohne Niederlage: Kirchberg II, Aufsteiger Strimmig und Baybachhöhe, das allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Dickenschied/Gemünden wartet weiter auf die ersten Punkte.

Die emotionale Rückkehr von Rheinblicks Coach Rafael Sousa zum TuS Rheinböllen ist zugleich eine erfolgreiche gewesen. Seine Mannschaft gewann das Duell zweier Favoriten in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit 2:1, Matchwinner waren dabei ausgerechnet zwei ehemalige Rheinböllener Spieler.







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