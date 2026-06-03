Kreisliga A Staffel 6 Ex-Profi Nsaliwa äußert sich zu seinem Aus in Cochem Sina Ternis 03.06.2026, 06:00 Uhr

i Tam Nsaliwa wird künftig bei der Spvgg Cochem nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Die Trennung erfolgte "in beiderseitigem Einvernehmen". Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Alfons Benz

Im Oktober 2023 hatte der ehemalige Profifußballer Tam Nsaliwa das Traineramt bei der Spvgg Cochem übernommen. Nun ist Schluss, nach dem Abstieg aus der A-Klasse erfolgte die Trennung. Nun äußert sich der Ex-Coach.

Schon nach der 1:3-Niederlage bei der SG Mosel Löf hatte Tam Nsaliwa seinen Rücktritt bei der Spvgg Cochem angeboten, wenn Verein und Vorstand der Ansicht seien, dass es jemand anderes besser machen könne. Durch die Pleite stand seine Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit dem Rücken zur Wand, hätte sich nur noch durch ein Wunder retten können.







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