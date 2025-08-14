Mit der Partie der beiden ehemaligen Bezirksligisten Rheinböllen und Hausbay wird bereits am Freitag der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eröffnet. Beide blieben, und das nicht nur mit Blick auf die Ergebnisse, in der Vorwoche hinter den Erwartungen zurück und wollen es im direkten Duell besser machen.

TuS Rheinböllen - SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach (Fr., 19 Uhr). Bezirksliga-Absteiger TuS verlor am ersten Spieltag mit 1:2 in Cochem, der Vorjahresvierte Hausbay sogar zu Hause 1:3 gegen Aufsteiger Dickenschied/Gemünden. „Wenn man da nicht nach dem zweiten Spieltag schon ganz unten stehen will, müssen Punkte her“, sagt Rheinböllens Trainer Tobias Lautz. Der erwartet entsprechend einen top eingestellten Gegner, der eine hohe Intensität auf den Platz bringen wird – und von seiner Mannschaft erwartet er, dass sie dagegenhält und dass sie vor allem einen anderen Auftritt zeigt als in Halbzeit eins in Cochem. „Ich hatte aber direkt nach dem Spiel schon das Gefühl, dass die Jungs selbst schockiert waren von ihrer Leistung“, so Lautz.

Auch sein Gegenüber Mirko Bernd war natürlich alles andere als zufrieden nach der Auftaktniederlage, sagt: „Da hatten nur zwei, drei Mann Normalform und das reicht dann einfach in keinem Spiel. Wir hatten eine gute Vorbereitung und das wollen wir jetzt auch zeigen.“ Personell wird es auf beiden Seiten Änderungen geben. Bei den Gastgebern dürfte beispielsweise Abwehrrecke Julian Hohns wieder in die Startelf rücken, auch Philipp Scherer und Samir Sadani sind wieder dabei, dafür fehlen Erik Keller und Eric Jaroschenko. Bei den Gästen muss Bernd auf Jannis Stecher, Jan-Philipp Jakobs, Felix von Mezynski, Reda El-Bahej, Marvin Vogt und Keeper Lorenz Michel verzichten, für Letzteren wird Janis Leidig zwischen die Pfosten rücken.

TuS Kirchberg - Spvgg Cochem (Sa., 14 Uhr). Ungewohnte Anstoßzeit in Kirchberg, die Partie ist in die offizielle Einweihung des neuen Kunstrasens eingebettet. Und die wollen die Gastgeber selbstredend mit einem Sieg feiern, wollen auf die drei Punkte am Sonntag im Derby (2:0 bei Ober Kostenz/Unzenberg) und das Weiterkommen am Dienstag im Kreispokal 1 (1:0-Sieg bei B-Klässler SG Biebertal) den nächsten Dreier folgen lassen. Auf welche Elf Coach Andreas Auler zugreifen kann, entscheidet sich auch dieses Mal wieder kurzfristig, zumal das Rheinlandliga-Team erst im Anschluss an der Reihe ist. Die Gäste aus Cochem reisen mit dem Selbstbewusstsein eines Sieges gegen Rheinböllen an. „Allerdings haben wir die Tendenz, nach einem großen Sieg etwas nachlässig zu sein“, sagt Trainer Tam Nsaliwa, der seine Mannschaft eindringlich davor warnt, mit der falschen Einstellung ins Spiel zu gehen: „Wenn wir da nicht hellwach sind, wird es ganz schwierig, zumal wir auch beim letzten Aufeinandertreffen einige Probleme hatten.“ In der Vorsaison unterlag sein Team gegen damals akut abstiegsgefährdete Kirchberger mit 1:3.

SG Mosel Löf - SSV Ellenz-Poltersdorf (So., 14.30 Uhr, in Oberfell). Obwohl beide Vereine gerade einmal knapp 30 Kilometer voneinander trennen, gab es in der Vergangenheit kaum Schnittmengen. „Ich kann mich an das eine oder andere Testspiel erinnern zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht an den Trainerschein gedacht habe“, sagt der Ellenzer Spielertrainer Daniel Schneiß mit einem Lachen. Der greift deswegen bei der Informationsbeschaffung auf Arbeitskollegen zurück und analysiert die Zahlen. „Einen Torjäger wie Felix Horn müssen wir natürlich in den Griff bekommen“, sagt er und glaubt, dass der enge Oberfeller Platz seiner Mannschaft durchaus entgegenkommen könnte: „Wir werden verteidigen und Räume zumachen müssen, da ist das sicherlich kein Nachteil.“ Allerdings will sein Gegenüber den Heimvorteil des „Oberfeller Löwenkäfigs“, wie es Trainer Udo Seifert nennt, ebenfalls nutzen. „Wir spielen daheim, wollen Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen Morshausen“, sagt Seifert. Im Kreispokal Rhein/Ahr kam Mosel Löf am Mittwoch weiter, allerdings erst mit einem 5:3-Sieg nach Verlängerung beim TuS Hausen (B Staffel 8). Während der wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen kann, freut sich Schneiß, dass mit Toptorschütze Michael Zenz und Moritz Jobelius zwei wichtige Akteure wieder dabei sind. Allerdings fehlt Felix Arnoldi nach seiner Gelb-Roten Karte beim 3:4 gegen Vorderhunsrück.

SG Vorderhunsrück - SV Blankenrath (So., 14.45 Uhr, in Sabershausen). Bislang war für Mitfavorit Blankenrath auswärts bei der SG Vorderhunsrück noch nicht allzu viel zu holen. In der Vorsaison gab es ein 1:1, davor eine 1:2-Niederlage. Auch deswegen, weil die Spielweise der SG eine ganz andere ist als die des SV. „Die sind einfach unfassbar unbequem zu spielen, agieren viel mit Manndeckung und mit langen Bällen“, sagt Blankenraths Trainer Mario Weirich. Der weiß aus der Vorsaison, dass seine Mannschaft besser damit gefahren ist, dem spielerische Mittel entgegenzusetzen – und das ist auch dieses Mal wieder das Ziel. Bei den Gastgebern lautet die Vorgabe: „Weniger Gegentore als gegen Ellenz zu kassieren“, wie es Coach Alex Blatt sagt. Obwohl seine Mannschaft mit 4:3 gewann, verteilte sie laut Trainer mindestens zwei Geschenke: „Da müssen wir definitiv konzentrierter zu Werke gehen. Und nach vorne sind wir ohnehin immer für ein Tor gut.“ Im Pokal jedenfalls gelang das nicht, da unterlag Vorderhunsrück am Mittwoch bei B-Ligist SG Eifelhöhe in Faid mit 1:2.

SG Dickenschied/Gemünden - SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (So., 14.45 Uhr, in Gemünden). Morshausens Coach Andy Felgner hatte das vergangene Wochenende genutzt, um sich ein Bild von dem bis dahin für ihn völlig unbekannten Aufsteiger zu machen – und hatte gleich einen 3:1-Sieg in Hausbay gesehen. „Damit gerechnet habe ich nicht, aber es hat mich auch nicht verwundert“, sagt Felgner. Vor allem die Qualität im Spiel nach vorn ist ihm ins Auge gestochen: „Ich glaube aber auch, dass sie Probleme bekommen können, wenn ein Gegner offensiv ausgerichtet ist.“ Das war sein Team beim 1:0 gegen Löf nicht unbedingt, war nach dem Führungstreffer in den Verwaltungsmodus übergegangen. Ähnliches wird aber laut Felgner in Gemünden nicht passieren, auch, weil er personell wieder deutlich mehr Alternativen zur Verfügung hat. Bis auf die Langzeitverletzten und Niklas Becker sind alle Mann an Bord. Bei den Gastgebern fällt indes Mittelfeldmotor Sebastian Koch mit einer Bänderverletzung längerfristig aus. Unter der Woche war Dickenschied gegen B-Ligist Bell (1:2) zudem aus dem Pokal geflogen und bangt um einige angeschlagene Akteure, ein dickes Fragezeichen steht hinter Marcel Brück. Unabhängig davon weiß Coach Michael Minke, dass sein Team als Aufsteiger keinen Gegner unterschätzen darf: „Wir werden uns Woche für Woche neu orientieren und versuchen, uns zu bewähren.“ Morshausen indes kam über den Umweg Verlängerung gegen den B-Ligisten SSV Buchholz weiter, die Tore durch Philipp Flaßhaar fielen erst in der 119. und 120. Minute.

SSV Boppard - SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth (So., 14.45 Uhr). „Stimmung gut, Personal schlecht“, so fasst Boppards Trainer Michael Hild die Situation vor dem ersten Heimspiel gegen Ober Kostenz zusammen. Im Vergleich zum 2:1-Derbysieg in Weiler fehlt ihm Nico Tomme urlaubsbedingt und Standby-Akteur Michael Ponomarev sitzt eine Rotsperre ab, dafür kommt Stipan Boskovic zurück. Hild will trotz des Sieges einen ganz anderen Auftritt als im Derby sehen, wo vor allem die erste Hälfte aus seiner Sicht katastrophal war. Auch mit Halbzeit zwei war er eigentlich nicht zufrieden, konnte dann aber doch den einen oder anderen positiven Aspekt rausziehen: „Die Chancenverwertung war gut, die Einstellung hat auch gestimmt, immerhin haben wir das Spiel noch gedreht.“ Auch Gegner Ober Kostenz hatte am ersten Spieltag ein Derby, verlor das allerdings mit 0:2 gegen Kirchberg – und will dieses Mal Zählbares mitnehmen.

SV Binningen - SC Weiler (So., 15.15 Uhr). Obwohl die Niederlage im Derby gegen den Lokalrivalen SSV Boppard aus seiner Sicht unnötig war, nimmt Weilers Spielertrainer Mario Lehnard sie relativ gelassen hin: „Wir können uns nicht viel vorwerfen, haben ein gutes Spiel gemacht und hatten den Bezirksliga-Absteiger über weite Strecken im Griff.“ Einen ähnlichen Auftritt würde er sich jetzt auch gegen Binningen wünschen, das Lehnard relativ weit oben in der Tabelle erwartet. Infos holt er sich von seinem Co-Trainer Michael Hohl, der mit Oberwesel in der Vorsaison zweimal gegen den SV gespielt hat. „Für uns wird es aber ohnehin darum gehen, an die Leistung des Boppard-Spiels anzuknüpfen“, so Lehnard, der auf Tobias Wagner, Clemens Alt und Tamin Rasoli verzichten muss. Binningen startete mit einem 0:0 beim Vizemeister Blankenrath gut in die Saison – und das ohne Torjäger Lucas Etzkorn und Offensivmann Mladen Markota. Etzkorn fällt wohl definitiv länger aus, musste die komplette Vorbereitung passen.