Mit fünf neuen Mannschaften startet die Kreisliga A Staffel 6 am Freitag in die neue Saison. Auch wenn die SG Rheinblick, der TuS Rheinböllen und der SV Blankenrath immer wieder als Favoriten genannt werden, erwarten viele eine ausgeglichene Klasse.
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Sie wurde schon ein wenig durchgewirbelt, die Hunsrück/Mosel-Staffel und damit die neue Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Mit Aufsteiger SV Binningen hat sich ein Team nach oben in die Bezirksliga Mitte verabschiedet, nicht mehr dabei sind die Absteiger SSV Ellenz-Poltersdorf, Spvgg Cochem sowie SG Ober Kostenz/Sargenroth, die SG Mosel Löf ist zudem in die Koblenzer A Staffel 4 gerutscht.