Kreisliga A Staffel 6 Erwartete Ausgeglichenheit macht Liga extrem spannend Sina Ternis 04.08.2026, 11:34 Uhr

i Aufsteiger SV Strimmig geht mit diesem Team in die Saison 2026/27: (obere Reihe, von links) Fabian Michels, Robin Gründer, Marc Reisberger, André Tribe, Leo Wilhelms, Marc Lipke und Luca Buchholz; (Mitte, von links) Maik Gossler, Nico Wolfs, Paul Ahlert, Marcel Leutze, Trainer David Angsten, Co-Trainer Holger Binzen, Torwarttrainer Andreas Wellems, Thomas de Valk, Tobias Dohm sowie (sitzend, von links) Lennard Massmann, Lars Michels, Tim Adams, Paul Reisberger, Christoph Pies, Jonas Eberhardt, Moritz Massmann, Luis Huschet und David Pies. Es fehlen auf dem Foto Jonas Thomas, Marvin Morsch und Arthur Dohm. Tim Adams

Mit fünf neuen Mannschaften startet die Kreisliga A Staffel 6 am Freitag in die neue Saison. Auch wenn die SG Rheinblick, der TuS Rheinböllen und der SV Blankenrath immer wieder als Favoriten genannt werden, erwarten viele eine ausgeglichene Klasse.

Sie wurde schon ein wenig durchgewirbelt, die Hunsrück/Mosel-Staffel und damit die neue Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Mit Aufsteiger SV Binningen hat sich ein Team nach oben in die Bezirksliga Mitte verabschiedet, nicht mehr dabei sind die Absteiger SSV Ellenz-Poltersdorf, Spvgg Cochem sowie SG Ober Kostenz/Sargenroth, die SG Mosel Löf ist zudem in die Koblenzer A Staffel 4 gerutscht.







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