Bereits am Donnerstagabend beginnt der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 – und das liegt auch daran, dass sich sowohl die Dickenschied/Gemündener als auch der Rheinböllener Trainer am Freitagabend in den Anzug werfen müssen.
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Eigentlich hätten beide Seiten das Spiel ja gerne am Freitagabend ausgetragen, da ist allerdings am Simmerner Gymnasium der Abiball – und die Konstellation bringt es mit sich, dass alle drei involvierten Trainer dort Lehrer, also entsprechend am Freitagabend verhindert sind.