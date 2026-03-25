Kreisliga A Staffel 6 Erst ein Lehrerduell, dann der Abiball Sina Ternis 25.03.2026, 12:00 Uhr

i Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat Tobias Lautz den TuS Rheinböllen übernommen. Platz vier mit 29 Punkten aus 18 Spielen sind eine ordentliche Ausbeute. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Bereits am Donnerstagabend beginnt der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 – und das liegt auch daran, dass sich sowohl die Dickenschied/Gemündener als auch der Rheinböllener Trainer am Freitagabend in den Anzug werfen müssen.

Eigentlich hätten beide Seiten das Spiel ja gerne am Freitagabend ausgetragen, da ist allerdings am Simmerner Gymnasium der Abiball – und die Konstellation bringt es mit sich, dass alle drei involvierten Trainer dort Lehrer, also entsprechend am Freitagabend verhindert sind.







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