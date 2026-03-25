Kreisliga A Staffel 6
Erst ein Lehrerduell, dann der Abiball
Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat Tobias Lautz den TuS Rheinböllen übernommen. Platz vier mit 29 Punkten aus 18 Spielen s
Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat Tobias Lautz den TuS Rheinböllen übernommen. Platz vier mit 29 Punkten aus 18 Spielen sind eine ordentliche Ausbeute.
Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Bereits am Donnerstagabend beginnt der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 – und das liegt auch daran, dass sich sowohl die Dickenschied/Gemündener als auch der Rheinböllener Trainer am Freitagabend in den Anzug werfen müssen.

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Eigentlich hätten beide Seiten das Spiel ja gerne am Freitagabend ausgetragen, da ist allerdings am Simmerner Gymnasium der Abiball – und die Konstellation bringt es mit sich, dass alle drei involvierten Trainer dort Lehrer, also entsprechend am Freitagabend verhindert sind.

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