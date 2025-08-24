Neun Punkte aus drei Spielen – die Ausbeute kann keine der 14 Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 nach dem dritten Spieltag für sich beanspruchen. Mit sieben Punkten – und als einzige Teams ohne Niederlage bisher – führen Blankenrath, Binningen und Morshausen das Klassement an. Punktlos ganz unten: Aufsteiger Weiler und die SG Ober Kostenz/Unzenberg.

SG Vorderhunsrück – SG Mosel Löf 0:3 (0:0). Es waren durchaus Emotionen drin beim Freitagabendspiel, das die Gäste aus Löf am Ende verdient für sich entschieden. Allerdings gab es auch Phasen in der Partie, in der es zumindest noch einmal eng hätte werden können: Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit Möglichkeiten auf beiden Seiten hätten die Gastgeber, so sah es zumindest Vorderhunsrücks Coach Alex Blatt, einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. „Der Unparteiische hatte die Pfeife schon im Mund, hat dann aber gesehen, dass es im Strafraum ist, und doch nicht gepfiffen“, schildert er die Szene. Auch nach dem 0:2 hatte seine Mannschaft noch einmal die Chance, zum Anschluss zu kommen. „Dann weiß ich nicht, wie Löf reagiert“, so Blatt. Doch stattdessen brachten die Gäste die Partie am Ende souverän nach Hause. „Es gab sicherlich Phasen, in denen das Spiel auf der Kippe war“, sagte auch Löfs Coach Udo Seifert, der sich nach der ersten Hälfte sicher war, dass der gewinnt, der das erste Tor schießt. „Das hat sich am Ende bewahrheitet und der Sieg war sicherlich nicht unverdient. Wir haben die richtige Mischung aus spielerischen und kämpferischen Mitteln gefunden.“

Tore: 0:1 Felix Horn (70.), 0:2 Moritz Johann (73.), 0:3 Mathis Peters (90.+6).

Besonderheit: Gelb-Rot für Lukas Berg (90./Vorderhunsrück).

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach - TuS Kirchberg II 2:1 (1:1). Gegen die makellos gestartete Kirchberger Reserve gelang den Hausbayern der erste Saisonsieg, die ersten Punkte überhaupt gingen aufs Konto der Gastgeber. Aber es war ein zähes Ringen gegen die jungen und etwas ausgedünnten Gäste, deren Coach Andreas Auler (Sohn Moritz erzielte mit einem tollen Linksschuss in den Winkel den Ausgleich) sagte: „Es stand eine Elf mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren auf dem Platz, wir hatten nur zwei Auswechselspieler dabei. Körperlich müssen wir noch zulegen, ich bin aber trotzdem zufrieden.“ Das war auch sein Gegenüber Mirko Bernd, dem ebenfalls einige Akteure fehlten: „Es war klar, dass nicht alles auf Knopfdruck wieder klappt, wenn du nach zwei Spielen mit null Punkten und 1:10 Toren dastehst. Der Elfmeter zum 3:1 hätte zwar einiges leichter gemacht, aber es bis zum Schluss verteidigen zu müssen, war vielleicht wichtiger.“

Tore: 1:0 Niklas Kneip (11.), 1:1 Moritz Auler (40.), 2:1 Alexander Busch (58.).

Besonderheit: Jan-Philipp Jakobs (Hausbay) schießt Handelfmeter an den Pfosten (69.).

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – TuS Rheinböllen 2:2 (1:0). Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Rheinböllens Maurice Müller aus dem Gewühl heraus den Ausgleichstreffer für seine Mannschaft. Die hatte noch bis zur 85. Minute mit 0:2 zurückgelegen, um am Ende doch noch einen Punkt aus Gondershausen entführen zu können. Und der war aus Sicht von TuS-Trainer Tobias Lautz absolut verdient. Denn der Gästecoach hatte während der 96 Minuten nur wenige nennenswerte Offensivaktionen der Gastgeber ausgemacht, beide Treffer waren nach Standardsituationen gefallen, das frühe 1:0 nach einem Freistoß im Halbfeld, das 2:0 per Nachschuss nach einem zunächst von TuS-Keeper Marvin Roth parierten Handelfmeter. „Eigentlich war die erste Hälfte eine typische 0:0-Hälfte, nach der Pause haben wir dann aber mehr Druck entwickelt“, befand Lautz, der durchaus Möglichkeiten dafür sah, dass eine Mannschaft den Anschlusstreffer schon hätte früher erzielen können. Mit dem Remis war er jedenfalls nicht unzufrieden, gerade weil das zweite Tor so spät gefallen war, sagte aber auch: „Es wäre durchaus ein Sieg drin gewesen.“

Tore: 1:0 Niklas Becker (5.), 2:0 Philipp Flaßhaar (62.), 2:1 Matthias Pira (85.), 2:2 Maurice Müller (90.+5).

Besonderheit: Gelb-Rot für Yannick Halfmann (90.+4/Morshausen).

SSV Ellenz-Poltersdorf - SG Dickenschied/Gemünden 2:1 (0:1). Dickenschieds Coach Michael Minke tobte nach dem Spiel. Auch wegen der Niederlage, aber vor allem wegen einer Szene in der 92. Minute. Da nämlich lief sein Außenbahnspieler Enrico Brück beim Stand von 2:1 allein auf Ellenzer Tor zu und wurde dann von SSV-Akteur Christian Schmidt von den Beinen geholt. „Der springt mit zwei Füßen voraus in Enricos Achillesferse, dafür habe ich absolut kein Verständnis“, sagte der Dickenschieder Trainer, dessen Spieler anschließend ins Krankenhaus musste. Minkes Gegenüber Daniel Schneiß fand, dass sich sein Akteur durch das Foul in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte, „und garantiert nicht die Absicht hatte, den Spieler zu verletzen“. Dem wünsche man von Seiten des SSV alles Gute und dass die Verletzung nicht zu schlimm sei. Darüber konnte Minke nur den Kopf schütteln. Dass beide Vereine wohl keine Freundschaftspfeife mehr rauchen werden, war schon vor der Partie klar, nachdem die Gastgeber einem Verlegungswunsch der Gäste nicht zugestimmt hatten – die Fortsetzung gab es dann auf dem Platz. Zum Spiel sagten beide Coaches auch etwas was. Der Sieg war aus Schneiß’ Sicht verdient, seine Mannschaft habe es versäumt, den Sack früher zuzumachen. Minke sah das erwartungsgemäß anders: „Wir haben noch einige große Chancen auf den Ausgleich, das Ergebnis passt nicht. Trotz des ersatzgeschwächten Kaders hätten wir uns den Punkt verdient gehabt.“

Tore: 0:1 Raphael Kauer (38.), 1:1 Michael Zenz (50.), 2:1 Rene Fluß (62.).

Besonderheiten: Rote Karte für Dickenschieds Ersatztorhüter Christopher Spreyer (72.) wegen Beleidigung und für Christian Schmidt (SSV) wegen Notbremse (90.+2.).

SC Weiler - SV Blankenrath 1:2 (1:2). Zusammen mit Ober Kostenz/Unzenberg ist Weiler mittlerweile die einzige Mannschaft, die noch ohne Punkte dasteht. Allerdings war es eine Leistung, auf der der SC aufbauen kann, so sah es zumindest Spielertrainer Mario Lehnard, der sein Team ganz nah an einem Punktgewinn sah. Immerhin verschossen die Gastgeber nach 57 Minuten in Person von Michael Hohl noch einen Foulelfmeter – Blankenraths Keeper Marvin Hofrath war da zur Stelle. „Klar haben die dann am Ende noch Chancen, weil wir aufmachen“, sagte Lehnard, der insgesamt wenig zu meckern hatte. Sein Gegenüber Mario Weirich indes war nicht sonderlich zufrieden, hatte eine „schlechte erste und eine mittelmäßige zweite Halbzeit“ gesehen, gestand das seinem Team aber nach zuletzt überzeugenden Auftritten zu.

Tore: 0:1 Jens Mansour (14.), 1:1 Benedikt Peiter (39.), 1:2 Philipp Dick (41.).

Besonderheit: Marvin Hofrath (Blankenrath) hält Foulelfmeter von Michael Hohl (57.).

Spvgg Cochem - SSV Boppard 5:0 (3:0). Nach dem Heimsieg gegen Rheinböllen (2:1) schlug Cochem mit Boppard den anderen Bezirksliga-Absteiger im Moselstadion – und das deutlich. „Bei Boppard haben viele Leute gefehlt. Dass wir fünf Tore schießen in einem Spiel, kommt selten vor. Aber bei Boppard hat durch die Ausfälle vieles nicht gestimmt, das gehört zum Ergebnis und zur Wahrheit dazu“, meinte Cochems Trainer Tam Nsaliwa. Boppards Trainer Michael Hild wollte das als Ausrede nicht gelten lassen: „Mit dem 0:5 sind wir noch gut bedient. Ja, wir waren ersatzgeschwächt, aber so darf man sich trotzdem nicht präsentieren. Wir können uns bei unserem Torwart Julian Spöri bedanken, dass es nicht zweistellig ausging.“ Nach zwei Siegen zum Auftakt erlebte der SSV an der Mosel ein Debakel.

Tore: 1:0 Rachad Moussa Adamou (22.), 2:0 Dario Cialdella (29.), 3:0 Adamou (43.), 4:0 Max Diederichs (63.), 5:0 Jonas Theisen (78.).

Besonderheit: Rot für A. Karabalci (Boppard) wegen Tätlichkeit (90.).

SG Ober Kostenz/Unzenberg/Kappel/Sargenroth - SV Binningen 1:2 (0:1). Am Mittwoch (19.30 Uhr) hat die neue Hunsrück-SG das Spiel des Jahres im Rheinlandpokal in Ober Kostenz gegen die TuS Koblenz, aber daran verschwendete SG-Spielertrainer Pascal Endres nach der dritten Niederlage im dritten Ligaspiel (gemeinsam mit Weiler Letzter) noch keinen Gedanken. Endres war geknickt: „Wir betreiben einen Riesenaufwand, belohnen uns aber nicht. Und die Gegentore schießen wir uns selbst oder kassieren sie nach Standards.“ Beim 0:1 landete ein Freistoß von Binningens Tobias Burghammer am Pfosten, den Abpraller wollte ein Ober Kostenzer klären, schoss den Ball aber gegen die eigene Mauer – und von dort ging die Kugel ins eigene Netz. Beim 1:2 stand Burghammer nach einer Ecke goldrichtig. „Das war insgesamt schwere Kost, viele lange Bälle, aber ich denke, wir haben hintenraus verdient gewonnen“, sagte Binningens Coach Dennis Kohlhaas. Die Eifeler stehen nach drei Spieltagen zusammen mit Blankenrath und Morshausen ganz oben. „Mit dem Saisonstart bin ich mehr als zufrieden“, meinte Kohlhaas.

Tore: 0:1 Eigentor (38.), 1:1 Pascal Endres (50.), 1:2 Tobias Burghammer (76.).