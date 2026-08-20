Nach Zell gegen Bremm am vergangenen Wochenende hält die Kreisliga A Staffel 6 dieses Mal erneut ein ganz besondere Derby bereit. Der SV Blankenrath begrüßt am Sonntag den SV Strimmig.
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Bereits am Freitag wird der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit der Partie zwischen Bremm und Rheinböllen eröffnet. Im Fokus des Spieltags steht aber eine andere Begegnung, nämlich die zwischen Blankenrath und Strimmig am Sonntag – denn das ist eine, die es schon lange nicht mehr gab.