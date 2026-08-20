Kreisliga A Staffel 6 Endlich wieder Derby zwischen Blankenrath und Strimmig Sina Ternis 20.08.2026, 15:30 Uhr

i Am 16. Oktober 2024 standen sich der SV Strimmig (in Rot, mit Thomas de Valk) und der SV Blankenrath (mit Felix Fuchs) zuletzt in einem Pflichtspiel gegenüber. Im Kreispokal Mosel gewann Blankenrath damals auf dem Ausweichplatz in Peterswald mit 3:0 gegen den damaligen B-Klässler Strimmig. Nun stehen sich die Lokalrivalen am Sonntag (15 Uhr) in Blankenrath in der A-Klasse gegenüber. Sascha Berkele

Nach Zell gegen Bremm am vergangenen Wochenende hält die Kreisliga A Staffel 6 dieses Mal erneut ein ganz besondere Derby bereit. Der SV Blankenrath begrüßt am Sonntag den SV Strimmig.

Bereits am Freitag wird der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit der Partie zwischen Bremm und Rheinböllen eröffnet. Im Fokus des Spieltags steht aber eine andere Begegnung, nämlich die zwischen Blankenrath und Strimmig am Sonntag – denn das ist eine, die es schon lange nicht mehr gab.







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