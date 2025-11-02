In der Kreisliga A Staffel 6 hat es Schlusslicht C Weiler erneut verpasst, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen, kam bei Kirchberg II nicht über ein Remis hinaus – obwohl die Chancen dazu durchaus da waren.
Am letzten Spieltag der Hinrunde hat sich weder an der Tabellenspitze noch im Keller der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 das Bild entscheidend verändert. Unten bleiben weiter viele Teams eng zusammen, zwischen Rang 13 und Platz 8 sind es gerade einmal vier Zähler, oben kam Morshausen gegen Ellenz nicht über ein Remis hinaus, wodurch Binningen bis auf fünf Punkte rangekommen ist an den Spitzenreiter.