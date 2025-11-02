Kreisliga A Staffel 6 Ellenz-Poltersdorf jubelt spät gegen Spitzenreiter 02.11.2025, 20:11 Uhr

i Der TuS Rheinböllen um Iljaz Gubetini (links) kam gegen die SG Ober Kostenz/Unzenberg um Steven Tittel nicht über ein 2:2 hinaus, weil Tittel kurz vor Schluss noch der Ausgleich gelang. Tittel hatte auch zum 1:1 getroffen, aber ins eigene Tor. Christian Kiefer

In der Kreisliga A Staffel 6 hat es Schlusslicht C Weiler erneut verpasst, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen, kam bei Kirchberg II nicht über ein Remis hinaus – obwohl die Chancen dazu durchaus da waren.

Am letzten Spieltag der Hinrunde hat sich weder an der Tabellenspitze noch im Keller der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 das Bild entscheidend verändert. Unten bleiben weiter viele Teams eng zusammen, zwischen Rang 13 und Platz 8 sind es gerade einmal vier Zähler, oben kam Morshausen gegen Ellenz nicht über ein Remis hinaus, wodurch Binningen bis auf fünf Punkte rangekommen ist an den Spitzenreiter.







