Vor allem für die SG Zell steht im Abstiegskampf der Kreisliga A Staffel 9 ein wichtiges Spiel an: Die Mannschaft von Sascha Schmitz trifft auf den direkten Tabellennachbarn Herforst und will sich mit einem Sieg unten etwas absetzen.
Während die SG Bremm in diesem Jahr schon zwei Pflichtspiele, einmal im Pokal, einmal in der Meisterschaft absolviert hat, die SG Mont Royal Kröv einmal im Pokal ran musste, beginnt das Pflichtspieljahr für die SG Zell/Bullay/Alf erst am Sonntag – denn am Wochenende geht der erste reguläre Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 über die Bühne.