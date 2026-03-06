Kreisliga A Staffel 9 Die SG Bremm will noch einmal oben anklopfen Sina Ternis 06.03.2026, 00:00 Uhr

i Mit dem Toreschießen tut sich die SG Bremm derzeit schwer. 0:1 im Kreispokal bei B-Klässler Kastellaun/Uhler, dazu gab es ein 0:0 im Nachholspiel am Mittwoch gegen Laufeld/Buchholz. Abhilfe im Heimspiel am Sonntag (14.45 Uhr) auf dem Ausweichplatz in Bad Bertrich gegen die SG Fidei Schleidweiler kann Lorenz Probst (links) nicht schaffen, er ist in Urlaub. Alfons Benz

Vor allem für die SG Zell steht im Abstiegskampf der Kreisliga A Staffel 9 ein wichtiges Spiel an: Die Mannschaft von Sascha Schmitz trifft auf den direkten Tabellennachbarn Herforst und will sich mit einem Sieg unten etwas absetzen.

Während die SG Bremm in diesem Jahr schon zwei Pflichtspiele, einmal im Pokal, einmal in der Meisterschaft absolviert hat, die SG Mont Royal Kröv einmal im Pokal ran musste, beginnt das Pflichtspieljahr für die SG Zell/Bullay/Alf erst am Sonntag – denn am Wochenende geht der erste reguläre Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 über die Bühne.







