Kreisliga A Staffel 9
Die SG Bremm und die Suche nach einem Sportplatz
SG Bremm

Nach dem Aus im Kreispokal-Viertelfinale bei B-Ligist Kastellaun/Uhler will es die SG Bremm am Mittwochabend in der Liga (A Staffel 9) besser machen – und möglichst mit einem Sieg gegen die SG Laufeld/Buchholz starten. Die Frage ist nur: Wo?

Das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zwischen der SG Bremm (7. Platz/24 Punkte) und der SG Laufeld/Buchholz (3. Platz/30 Punkte) wird am Mittwoch (19.30 Uhr) über die Bühne gehen. Das steht schon seit Längerem fest. Deutlich mehr Kopfzerbrechen hat den Hausherren die Suche nach einem geeigneten Platz gemacht.

