Kreisliga A Staffel 6 Die Kellerkinder blicken alle nach Boppard Sina Ternis 05.05.2026, 14:00 Uhr

i Für den SSV Boppard (am Ball Michael Ponomarev) steht am Mittwoch (20 Uhr) das wichtige Nachholspiel gegen die Spvgg Cochem an. Bei einem Heimsieg gegen den Drittletzten Cochem (25 Zähler) würde sich Boppard (29 Punkte) aller Abstiegssorgen entledigen. Drei Teams müssen absteigen. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Ein Nachholspiel mit Brisanz steht am Mittwoch (20 Uhr)in der Kreisliga A Staffel 6 an: Boppard empfängt Cochem – und das Ergebnis hat Einfluss auf alle Teams im Tabellenkeller.

Aller guten Dinge sind drei: Zweimal war die Partie zwischen dem SSV Boppard und der Spvgg Cochem verschoben worden, im dritten Anlauf soll sie am Mittwoch (20 Uhr) auf dem Bopparder Kunstrasenplatz endlich über die Bühne gehen. Die Brisanz wäre die ersten beiden Male schon da gewesen, sie ist auch jetzt da, denn der weiterhin in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 abstiegsbedrohte SSV empfängt noch akut abstiegsbedrohtere Cochemer.







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